España vs Austria EN VIVO hoy, hora y dónde ver dieciseisavos de final Mundial 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.

Con miras a seguir con vida en el Mundial 2026, España y Austria disputarán su partido de los dieciseisavos de final este jueves. El encuentro se disputará en el estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), desde las 1.00 PM, hora de Honduras. El conjunto austríaco tiene previsto forzar un partido de constante desgaste físico ante la selección campeona del mundo en 2010. El combinado español avanzó a esta instancia como líder del Grupo H. Allí enfrentó a los combinados de Cabo Verde (empate), Uruguay y Arabia Saudita (victoria).

Para tranquilidad del entrenador Luis de la Fuente, Nico Williams declaró que se encuentra bien tras su lesión. Por su parte, Austria se clasificó de segunda en el grupo J, detrás de la Selección de Argentina (un triunfo, un empate y una derrota). El técnico Ralf Rangnick tiene preparado un esquema basado en la jerarquía y altura, mientras que el central Sasa Kalajdzic avisó que usará sus dos metros de estatura para ser una amenaza aérea y física.

Williams está para jugar

Nico Williams, futbolista de la selección de España y el Athletic Club de Bilbao, desveló que estuvo “rezando un poco” tras caer lesionado contra Uruguay. Tras someterse a pruebas médicas, confirmó que no sufre de una lesión grave. “Me encuentro bien, ha sido mucho menos de lo que esperaba, así que estoy con ganas de volver y poder ayudar", reveló. Williams, campeón de Europa con España en 2024, contó que al principio estaba "hundido" después de lesionarse, ya que sabía lo que le había pasado. "Cuando me hicieron las pruebas estuve rezando un poco a ver si se me aparecía la Virgen y, por suerte, me ha escuchado”, dijo el delantero español, en una entrevista en RTVE, en la previa del duelo contra Austria.

La altura austriaca

Con sus 1,80 metros de altura, el central del Real Madrid y capitán de Austria, David Alaba, será el encargado de contener las transiciones españolas. Además, deberá trazar los envíos largos con los que Austria pretende saltar la zona medular de España, que basa su juego en la posesión de pelota. Durante la fase de grupos, fue el termómetro del equipo. Lideró la resistencia defensiva ante los insistentes ataques de Argentina. También fue el encargado de otorgar la asistencia que abrió el marcador en el partido contra Argelia, cuyo resultado selló el pase como segundos del Grupo J. Los imponentes dos metros de estatura de Kalajdzic representan una amenaza física para España. Fue el autor del agónico gol de Austria, que le otorgó el empate 3-3 ante Argelia en el último minuto para clasificarse a los dieciseisavos del Mundial 2026. El delantero de la Bundesliga se perfila como la referencia de Austria para ganar los balones divididos por alto. Además de su altura, sabe cubrir el balón con el cuerpo y puede obligar a los defensas de España a estar pendientes solo de él.

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