Prevalece hipótesis de deudas en crimen de Jaime Becker

San Pedro Sula, Honduras

Entre las líneas de investigación de la Policía sobre el asesinato del empresario Jaime Roberto Becker Menardi prevalece la hipótesis de que el crimen habría sido motivado por deudas. El crimen ocurrió la tarde del sábado 8 de agosto de 2026, cuando el empresario estaba afuera de su tienda de venta de motocicletas y carros, ubicada en el bulevar que conduce a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), y fue atacado por un sicario.

De acuerdo con videos y testimonios recolectados, el sicario se habría uniformado como repartidor de delivery para asesinar a balazos a Becker Menardi, de 47 años. Los empleados que se encontraban dentro del establecimiento relataron a los agentes policiales que escucharon varias detonaciones. Al asomarse por las ventanas, observaron al hombre que se desplazaba en una motocicleta y que llevaba la mochila utilizada por repartidores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades informaron que trabajan en varias hipótesis en torno al crimen de Jaime Roberto Becker, pero en las indagaciones prevalece la que apunta a que el asesinato habría sido motivado por deudas que mantenía con amistades para cubrir compromisos financieros. De acuerdo con declaraciones de familiares de Becker a la Policía, el empresario tenía bastantes deudas en muchas agencias financieras y, debido a ello, ya no le estaban prestando.

Ante esa situación, Becker hizo uso de amistades para poder cubrir esas responsabilidades financieras y esa es una línea de investigación fuerte, según las autoridades. Las pesquisas de los investigadores comprenden la recolección de videos en el lugar donde mataron al empresario y otros indicios que lleven al esclarecimiento del asesinato de Jaime Roberto Becker Menardi, así como a la identificación y captura del homicida. El empresario, tras el ataque, fue llevado con vida a un centro hospitalario en una patrulla de la Policía, pero murió minutos después de ser ingresado.