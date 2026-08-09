Video clave revela los últimos minutos del empresario Roberto Becker tras ataque en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Un video captó los momentos posteriores al ataque armado en el que perdió la vida el empresario Jaime Roberto Becker Menardi, ocurrido el sábado en el sector de Jardines del Valle, en San Pedro Sula, Cortés. Las imágenes muestran a Roberto Becker gravemente herido y tendido en el suelo después de recibir varios impactos de bala. Policías y personas que se encontraban en el lugar lo auxiliaron y lo trasladaron hasta la paila de una patrulla para intentar llevarlo a un centro asistencial. De acuerdo con fuentes confirmadas por LA PRENSA, el empresario recibió cinco impactos de bala que le provocaron graves heridas. Becker falleció mientras era trasladado para recibir atención médica.

El ataque ocurrió cuando el empresario había finalizado sus labores en uno de sus establecimientos dedicados a la venta y renta de vehículos, ubicado en las cercanías del bulevar que conduce a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS).

Según la información preliminar recabada por las autoridades, un individuo habría ingresado al establecimiento y, sin mediar palabra, disparó contra Becker. Posteriormente, el sospechoso habría escapado del lugar a bordo de una motocicleta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Declaraciones de las autoridades

El inspector Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional en San Pedro Sula, confirmó que ya existe una investigación abierta para esclarecer el crimen y determinar quién estaría detrás del ataque. "La Policía Nacional ya tiene abierta una investigación precisamente en este caso", declaró Valladares, quien explicó que agentes policiales y equipos de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la escena para realizar las primeras diligencias. El portavoz señaló que los investigadores trabajan en la recolección de testimonios, indicios y grabaciones de cámaras de seguridad del establecimiento y de sectores aledaños, elementos que podrían ser determinantes para identificar al responsable y establecer cómo ocurrió el ataque. Valladares indicó que, por ahora, la Policía no ha confirmado el móvil del crimen. "Es una investigación que se mantiene en curso", manifestó, al señalar que las hipótesis podrán establecerse conforme avancen las diligencias y se obtengan nuevos elementos.