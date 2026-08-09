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Identifican a Daniel Ramos, menor hallado muerto en Subirana, Yoro

Daniel Ramos, de 15 años y originario de Locomapa, fue identificado como el menor encontrado sin vida en Subirana, Yoro. Autoridades investigan las circunstancias del hecho

Identifican a Daniel Ramos, menor hallado muerto en Subirana, Yoro

Foto en vida de Daniel Ramos, de 15 años.
Subirana, Yoro

Daniel Ramos, de 15 años, fue identificado como el menor cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el sábado en el sector de Subirana, Yoro, según la información preliminar conocida.

El joven era originario de la aldea de Locomapa, donde era conocido por familiares y pobladores de la zona. Su muerte ha causado consternación entre quienes conocían a la víctima.

Hasta el momento no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que Daniel Ramos perdió la vida. Las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El hallazgo del cuerpo generó preocupación entre los habitantes del sector, mientras se espera que las diligencias permitan establecer qué sucedió y si hay personas involucradas en el hecho.

Familiares y allegados lamentaron profundamente la muerte del menor y esperan que las investigaciones avancen hasta esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

La muerte de Daniel Ramos vuelve a generar consternación en el departamento de Yoro, donde sus familiares esperan respuestas y justicia por la pérdida del joven.

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Redacción La Prensa
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