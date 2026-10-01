Detienen a 14 colombianos y dos hondureños por presunto delito de préstamos ilegales

Tegucigalpa. Las autoridades de Honduras detuvieron este miércoles en San Pedro Sula, en el norte del país, a 14 colombianos y dos hondureños, supuestos miembros de una banda de delincuentes que se dedicaba a hacer préstamos ilegales a través de una modalidad conocida como “gota a gota”.

Las 16 personas fueron arrestadas tras cuatro registros ejecutados por la Policía Nacional, luego de múltiples denuncias recibidas sobre la existencia de la supuesta red liderada por colombianos, dijo a la prensa una fuente policial no identificada en San Pedro Sula.

Agregó que los supuestos delincuentes prestaban dinero a particulares en varios departamentos del país bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

El informante señaló que en los allanamientos se incautaron varios vehículos, motocicletas, armas de fuego y dinero en efectivo.