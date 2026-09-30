Capturan a integrante de la pandilla 18 acusado de terrorismo en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Gency Yovany Ramos Amador, de 38 años, conocido con el alias de “Yova” y señalado por las autoridades como integrante de la pandilla 18, fue capturado este miércoles 30 de septiembre en la colonia Las Rivas, a la altura del bulevar Kuwait, en Tegucigalpa, durante un operativo de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

La captura se ejecutó en el marco de la Operación Escudo de Honduras, luego de labores de seguimiento y vigilancia realizadas por agentes de la DAET en conjunto con elementos de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano (USTU).

De acuerdo con las investigaciones policiales, Ramos Amador sería miembro activo de la pandilla 18 y ocuparía el rango de “paisa” dentro de esa estructura criminal. Las autoridades indicaron además que es originario de San Buenaventura, Francisco Morazán, y que reside en la colonia Las Rivas, donde fue detenido.