Capturan a integrante de la pandilla 18 acusado de terrorismo en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Gency Yovany Ramos Amador, de 38 años, conocido con el alias de “Yova” y señalado por las autoridades como integrante de la pandilla 18, fue capturado este miércoles 30 de septiembre en la colonia Las Rivas, a la altura del bulevar Kuwait, en Tegucigalpa, durante un operativo de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
La captura se ejecutó en el marco de la Operación Escudo de Honduras, luego de labores de seguimiento y vigilancia realizadas por agentes de la DAET en conjunto con elementos de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano (USTU).
De acuerdo con las investigaciones policiales, Ramos Amador sería miembro activo de la pandilla 18 y ocuparía el rango de “paisa” dentro de esa estructura criminal. Las autoridades indicaron además que es originario de San Buenaventura, Francisco Morazán, y que reside en la colonia Las Rivas, donde fue detenido.
Según el reporte de los investigadores, el detenido registra antecedentes por distintos hechos delictivos. En 2024 fue detenido por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.
Los registros citados por las autoridades señalan que Ramos Amador volvió a ser detenido en octubre y diciembre de 2025, también por el delito de tráfico de drogas.
La Policía indicó que las capturas anteriores forman parte de los antecedentes registrados contra el ahora detenido, quien fue identificado durante las labores de seguimiento desarrolladas por los agentes de la DAET y la USTU.
Acusado de asociación terrorista
Tras su captura, Ramos Amador fue puesto a disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), instancia que, según el informe policial, le supone responsable del delito de asociación terrorista.
Será en las instancias judiciales competentes donde se determinará la responsabilidad de Ramos Amador por el delito que se le atribuye, mientras las autoridades continúan con el proceso correspondiente tras su captura.