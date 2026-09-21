Pandilla 18, MS-13 y Cartel del Diablo ¿Por qué las declararon organizaciones terroristas?

Esteban Ferrera Rodas, alias el Diablo, es el segundo al mando del Cartel del Diablo, mientras que Alexander Mendoza, alias el Porky, es uno de los máximos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13). Ambas estructuras criminales fueron declaradas el viernes 18 de septiembre como organizaciones terroristas, al igual que la Pandilla 18.
La declaratoria surge tras la aplicación de modificaciones al Código Penal aprobadas meses atrás, mediante las cuales se facultó al máximo órgano de seguridad del Estado para catalogar como organizaciones terroristas a aquellas estructuras criminales que amedrentan, extorsionan y atentan contra la vida de la ciudadanía. Este lunes 21 de septiembre comenzaron los megaoperativos para desarticular estas estructuras.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró oficialmente a tres estructuras criminales como terroristas debido a su alcance delictivo en el país, con el objetivo de reducir los índices de violencia. El Poder Legislativo respalda las reformas y herramientas jurídicas acordadas por el CNDS y se comprometió a dotar a los operadores de justicia de presupuesto y logística para enfrentar al crimen organizado en Honduras.
Pero ¿por qué declararon estas organizaciones criminales como terroristas? La MS-13 fue declarada como grupo terrorista debido, según las autoridades, a su capacidad organizacional y su alcance en el trasiego internacional de drogas. Alexander Mendoza, alias el Porky, y Víctor Morales, alias Cuervo, son señalados como sus máximos cabecillas. Tanto La MS-13 como la Pandilla 18, operan en todo el país.
La MS-13 nació en Los Ángeles, California, en la década de 1980 y posteriormente se expandió a Centroamérica. En Honduras es señalada como responsable de narcotráfico a gran escala, lavado de dinero y asesinatos. El sábado 19 de septiembre, la Policía detuvo a Óscar Sosa, Arnol Sosa y Rubén Gamboa, sindicados como mareros, en posesión de más de 500 kilos de marihuana, valorados en más de L10 millones.
La Pandilla 18 es la segunda organización criminal catalogada ahora como terrorista. Según la Secretaría de Seguridad, esta estructura, conocida por su accionar violento, se dedica al sicariato, la extorsión y la venta de droga. Este lunes, cuatro de sus presuntos miembros fueron detenidos, señalados como responsables de la muerte de un agente policial tras un enfrentamiento armado en el sector de Rivera Hernández.
El Cartel del Diablo es la tercera estructura criminal que las autoridades declararon como grupo terrorista. Según la Policía, Yonatan Levi Estrada Villanueva es su máximo jerarca. Esta estructura, que tendría unos seis años de operar en el departamento de Yoro, tomó mayor relevancia tras el secuestro y asesinato de un pastor evangélico.
Según la Policía, el Cartel del Diablo se dedica al secuestro, sicariato, microtráfico y robo. Esteban Ferrera Rodas, alias el Diablo, es señalado como el segundo al mando y en redes sociales se ha atribuido varios asesinatos en Yoro. Además, ha retado a la Policía al afirmar que no es capaz de capturarlo. Las fuerzas de seguridad lo buscan en zonas montañosas, pero hasta ahora no han logrado encontrarlo.
A fin de desarticular el Cartel del Diablo, las fuerzas de seguridad han emprendido operativos en zonas montañosas de Yoro y Francisco Morazán, donde han logrado capturar a varios de sus supuestos miembros. Actualmente, todos están en prisión y enfrentan procesos judiciales por varios delitos.
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, indicó que considerar terroristas a estas estructuras otorga facultades operativas ampliadas a los entes de seguridad, debido a que los delitos atribuidos a estos grupos pasan a ser calificados bajo la figura legal de flagrancia permanente, lo que habilita a la Policía y a las Fuerzas Armadas a ejecutar capturas inmediatas y sin limitación temporal.
La iniciativa implica limitar el accionar delictivo de estos grupos declarados terroristas. Además, contempla que sean trasladados a módulos de máxima seguridad, aun cuando se encuentren en prisión preventiva.Otra de las disposiciones es la creación de un circuito judicial especializado, que nombrará jueces, magistrados y fiscales especiales para que conozcan exclusivamente estos expedientes.
Asimismo, se plantea la instauración de un régimen estricto y especial de comunicaciones para cortar las órdenes delictivas que se emiten desde el interior de las cárceles, limitando el acceso abierto a visitas familiares, de amistades o de representantes legales de los reos peligrosos. La Policía detuvo este lunes a varios supuestos miembros de la Pandilla 18 y la MS-13.
Las autoridades informaron que los operativos por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas serán permanentes en las zonas donde estas organizaciones criminales mantienen presencia. Este día, la Secretaría de Seguridad realizó la Operación Escudo de Honduras, en la que se logró la captura de al menos nueve miembros de estos grupos terroristas.