Pandilla 18, MS-13 y Cartel del Diablo ¿Por qué las declararon organizaciones terroristas?

Según la Policía, el Cartel del Diablo se dedica al secuestro, sicariato, microtráfico y robo. Esteban Ferrera Rodas, alias el Diablo, es señalado como el segundo al mando y en redes sociales se ha atribuido varios asesinatos en Yoro. Además, ha retado a la Policía al afirmar que no es capaz de capturarlo. Las fuerzas de seguridad lo buscan en zonas montañosas, pero hasta ahora no han logrado encontrarlo.