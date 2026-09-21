Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua

Tras varias horas de búsqueda, este lunes fue recuperado el cuerpo de Rosario Montoya Suazo, quien habría sido arrastrada por la crecida de una quebrada en el sector de Los Anises, La Trinidad, Meámbar, Comayagua.
La tragedia también dejó como víctimas a dos familiares de Rosario. Uno de ellos era su hermano, Darwin Javier Montoya Suazo, de 32 años, cuyo cuerpo fue localizado durante las primeras horas de este lunes.
El cadáver del menor Lester Velásquez Montoya, de 6 años, fue encontrado al filo del mediodía, luego de que los equipos de emergencia continuaran con las labores de búsqueda río abajo.
Los tres eran originarios de la comunidad de La Aguja, en el municipio de Ojos de Agua, Comayagua, según la información preliminar sobre el hecho.
De acuerdo con los reportes, la familia habría sido sorprendida por la fuerza de la corriente durante la noche del domingo, cuando se registraron fuertes lluvias en distintos sectores del departamento.
La información preliminar establece que los familiares se transportaban en un vehículo tipo pickup cuando intentaban cruzar un sector cercano al puente de La Ceibona.
En ese momento, el vehículo se habría apagado debido a la fuerza de la corriente de la quebrada, lo que les habría impedido continuar el trayecto.
La crecida de las aguas provocó que los ocupantes fueran arrastrados, por lo que desde la noche del domingo se activaron las labores para tratar de localizarlos.
Durante la mañana de este lunes fue encontrado el cuerpo de Darwin Javier Montoya Suazo, mientras continuaban las labores para ubicar a Rosario y al menor.
Después de recuperar el cuerpo de Rosario Montoya Suazo, los equipos de emergencia mantuvieron la búsqueda del niño, hasta que finalmente localizaron su cadáver río abajo.
Las labores de búsqueda y rescate se extendieron por casi 12 horas y contaron con la participación de ciudadanos de la zona, elementos del Cuerpo de Bomberos, agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas.
Los cuerpos fueron recuperados y las autoridades correspondientes deberán realizar los procedimientos de ley para establecer las circunstancias exactas en que ocurrió la tragedia.