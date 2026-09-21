  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua

El carro en el que se transportaban Rosario Montoya, su hermano Darwin Javier y el pequeño Lester, de 6 años, fue arrastrado por la corriente de la quebrada durante la noche del domingo; los cuerpos fueron hallados este lunes

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 12:12 -
  • Redacción La Prensa
Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua
1 de 12

Tras varias horas de búsqueda, este lunes fue recuperado el cuerpo de Rosario Montoya Suazo, quien habría sido arrastrada por la crecida de una quebrada en el sector de Los Anises, La Trinidad, Meámbar, Comayagua.
Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua
2 de 12

La tragedia también dejó como víctimas a dos familiares de Rosario. Uno de ellos era su hermano, Darwin Javier Montoya Suazo, de 32 años, cuyo cuerpo fue localizado durante las primeras horas de este lunes.
Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua
3 de 12

El cadáver del menor Lester Velásquez Montoya, de 6 años, fue encontrado al filo del mediodía, luego de que los equipos de emergencia continuaran con las labores de búsqueda río abajo.
Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua
4 de 12

Los tres eran originarios de la comunidad de La Aguja, en el municipio de Ojos de Agua, Comayagua, según la información preliminar sobre el hecho.
Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua
5 de 12

De acuerdo con los reportes, la familia habría sido sorprendida por la fuerza de la corriente durante la noche del domingo, cuando se registraron fuertes lluvias en distintos sectores del departamento.
Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua
6 de 12

La información preliminar establece que los familiares se transportaban en un vehículo tipo pickup cuando intentaban cruzar un sector cercano al puente de La Ceibona.
Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua
7 de 12

En ese momento, el vehículo se habría apagado debido a la fuerza de la corriente de la quebrada, lo que les habría impedido continuar el trayecto.
Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua
8 de 12

La crecida de las aguas provocó que los ocupantes fueran arrastrados, por lo que desde la noche del domingo se activaron las labores para tratar de localizarlos.
Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua
9 de 12

Durante la mañana de este lunes fue encontrado el cuerpo de Darwin Javier Montoya Suazo, mientras continuaban las labores para ubicar a Rosario y al menor.
Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua
10 de 12

Después de recuperar el cuerpo de Rosario Montoya Suazo, los equipos de emergencia mantuvieron la búsqueda del niño, hasta que finalmente localizaron su cadáver río abajo.
Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua
11 de 12

Las labores de búsqueda y rescate se extendieron por casi 12 horas y contaron con la participación de ciudadanos de la zona, elementos del Cuerpo de Bomberos, agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas.
Tres miembros de una familia mueren al intentar cruzar una quebrada crecida en un pickup en Comayagua
12 de 12

Los cuerpos fueron recuperados y las autoridades correspondientes deberán realizar los procedimientos de ley para establecer las circunstancias exactas en que ocurrió la tragedia.
Cargar más fotos