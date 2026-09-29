Capturan a “Cabeza de Toro” con fusil AR-15 en Tegucigalpa

De acuerdo con las autoridades, López Valle es señalado como presunto integrante de la Pandilla 18 y se le atribuye el delito de asociación terrorista.

El detenido fue identificado como Ronal Antonio López Valle, de 37 años , conocido con el alias de “Cabeza de Toro”, informó la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre señalado por la Policía como presunto cabecilla e integrante de la Pandilla 18 fue capturado este martes en posesión de un fusil de asalto AR-15 durante un operativo ejecutado en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, zona central de Honduras.

Según las investigaciones de inteligencia policial, el sospechoso estaría relacionado con diferentes actividades ilícitas y con presuntos atentados armados dirigidos contra miembros de la Policía Nacional y personas vinculadas al sector transporte.

La DAET informó que las investigaciones continúan para establecer la participación del detenido en otros hechos delictivos y determinar posibles vínculos con otros integrantes de la estructura criminal.

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Durante el operativo, los agentes decomisaron un fusil AR-15, considerado arma de uso prohibido, además de un teléfono celular.

La evidencia será sometida a los análisis correspondientes para determinar, entre otros aspectos, si el arma habría sido utilizada en algún hecho criminal.

Las autoridades también indicaron que López Valle registra antecedentes de detención en los años 2008, 2013 y 2017 por diferentes delitos.

Tras su captura, el sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con el expediente investigativo y los indicios decomisados, para que se determine su situación jurídica.