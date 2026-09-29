Sacaza se rinde ante compañero y revela claves del triunfo de Honduras

Kingston, Jamaica.

Giancarlo Sacaza protagonizó una de las grandes sorpresas en la alineación de la Selección Nacional de Honduras ante Jamaica. El zaguero recibió la confianza del técnico José Francisco Molina y fue titular en la línea defensiva durante la histórica victoria 0-1 en Kingston, un resultado que permitió a la Bicolor romper una racha negativa jugando en territorio jamaiquino. El jugador del Motagua asumió el reto en un escenario complicado y ante un rival de mucha exigencia física. Acompañado en la zaga por jugadores de experiencia, el defensor respondió a la confianza del cuerpo técnico y fue parte del equipo que consiguió mantener la portería en cero y asegurar tres puntos importantes en la Liga de Naciones de Concacaf.

Tras el partido, el joven futbolista habló sobre su primera titularidad en este nuevo proceso de la Selección, las sensaciones que le dejó disputar un encuentro de tanta importancia, la responsabilidad de defender la camiseta de Honduras y el respaldo que recibió de sus compañeros y del cuerpo técnico...

LA ENTREVISTA DE GIANCARLO SACAZA

Su primera titularidad en un partido oficial con la Selección adulta de Honduras. ¿Cómo te sentiste?

Primeramente, agradecido con Dios por sobre todas las cosas que me ha dado el don para representar al país. Contento por el resultado y el rendimiento del equipo, pudimos sacar la casta, corrimos el extra y supimos sacar el resultado. La personalidad con la que juega, independientemente de su edad, ¿cómo lo logra?

Es una bendición que Dios me ha dado y siempre he contado con el respaldo de mi familia, que ha estado conmigo. Son los que me dan la fortaleza para mantener la calma en momentos complicados, cuando las cosas no se ponen tan bien, y gracias a Dios hemos sabido perseverar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fue un rival exigente al que nunca se le había ganado, como Jamaica, y con el arco en cero, que es de mucha importancia para el cuerpo técnico y ustedes, los del sector defensivo.

Como se dice en el fútbol, cuando se mantiene la portería en cero estamos más cerca del objetivo, que es ganar, porque sabemos la calidad de jugadores que tenemos arriba. En cualquier momento son desequilibrantes y generan ocasiones de gol. Gracias a Dios, así fue. Supimos estar bien parados en la parte de abajo y arriba hicieron su trabajo como siempre lo hacen. Pudimos sacar el partido colectivamente.