Sacaza se rinde ante compañero y revela claves del triunfo de Honduras

Giancarlo Sacaza protagonizó una de las grandes sorpresas en la alineación de la Selección Nacional de Honduras ante Jamaica. El zaguero recibió la confianza del técnico José Francisco Molina y fue titular en la línea defensiva durante la histórica victoria 0-1 en Kingston, un resultado que permitió a la Bicolor romper una racha negativa jugando en territorio jamaiquino.
El jugador del Motagua asumió el reto en un escenario complicado y ante un rival de mucha exigencia física. Acompañado en la zaga por jugadores de experiencia, el defensor respondió a la confianza del cuerpo técnico y fue parte del equipo que consiguió mantener la portería en cero y asegurar tres puntos importantes en la Liga de Naciones de Concacaf.
Tras el partido, el joven futbolista habló sobre su primera titularidad en este nuevo proceso de la Selección, las sensaciones que le dejó disputar un encuentro de tanta importancia, la responsabilidad de defender la camiseta de Honduras y el respaldo que recibió de sus compañeros y del cuerpo técnico...
LA ENTREVISTA DE GIANCARLO SACAZA
Su primera titularidad en un partido oficial con la Selección adulta de Honduras. ¿Cómo te sentiste?
Primeramente, agradecido con Dios por sobre todas las cosas que me ha dado el don para representar al país. Contento por el resultado y el rendimiento del equipo, pudimos sacar la casta, corrimos el extra y supimos sacar el resultado.
La personalidad con la que juega, independientemente de su edad, ¿cómo lo logra?
Es una bendición que Dios me ha dado y siempre he contado con el respaldo de mi familia, que ha estado conmigo. Son los que me dan la fortaleza para mantener la calma en momentos complicados, cuando las cosas no se ponen tan bien, y gracias a Dios hemos sabido perseverar.
Fue un rival exigente al que nunca se le había ganado, como Jamaica, y con el arco en cero, que es de mucha importancia para el cuerpo técnico y ustedes, los del sector defensivo.
Como se dice en el fútbol, cuando se mantiene la portería en cero estamos más cerca del objetivo, que es ganar, porque sabemos la calidad de jugadores que tenemos arriba. En cualquier momento son desequilibrantes y generan ocasiones de gol. Gracias a Dios, así fue. Supimos estar bien parados en la parte de abajo y arriba hicieron su trabajo como siempre lo hacen. Pudimos sacar el partido colectivamente.
Jugar al lado de Denil Maldonado en la zaga central, no sé si es tu referente.
Claro que sí. Estar con grandes jugadores y compañeros, como en el caso de Denil, es algo muy bonito. Se lo comentaba ayer: con mi papá lo mirábamos jugar en las menores. Cuando tuvo esa lesión en Preolímpicos, sabíamos el gran jugador que sería y hoy, gracias a Dios, tengo la bendición de compartir camerino y cancha con él. Es de los referentes que he tenido.
¿Qué le dijo el profe Molina tras el juego ante Jamaica?
Siempre hay ciertas instrucciones que nos dan, cosas que no percibimos dentro del terreno de juego. Tratamos de acatar las órdenes que nos pueden mejorar. Los mismos compañeros se convirtieron en técnicos; siempre hay esos consejos que lo ayudan a crecer a uno. Pudimos saber escuchar y reflejarlo en la cancha.
Hay mucho jugador joven en este nuevo proceso y los veo bastante enfocados, muy aterrizados en esta nueva era.
Cada cabeza es un mundo diferente, pero muchas de estas cosas nos las han transmitido los capitanes, los de más experiencia. Nos han transmitido esa responsabilidad que es llevar esta camiseta y sabemos lo que está en juego. Estamos representando a nuestras familias, equipos y a un país entero. Tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, de forma responsable. Los mayores nos han transmitido esa mentalidad y sentimiento.
Ya el viernes el rival es Martinica y luego nuevamente de local ante Jamaica. ¿Enfocados en el próximo juego?
Sí. No hay tiempo para lamentarse ni celebrar. Le dimos vuelta a la página y estamos pensando en el rival que se nos viene. No será fácil, pero nos prepararemos de la mejor manera para hacer las cosas de la mejor manera.