Multas de L2,000 a conductores que incumplan requisitos para salir en excursiones

San Pedro Sula, Honduras. Los propietarios de buses y otras unidades de transporte que realizarán excursiones durante el feriado Morazánico 2026 tienen hasta este viernes 2 de octubre para cumplir con las revisiones físicas y mecánicas y obtener el permiso de circulación, requisito para trasladar pasajeros durante el asueto.

Las autoridades de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) hicieron un llamado a los transportistas para que no dejen las inspecciones para última hora y aprovechen los últimos días habilitados para realizar el trámite, que es gratuito.

En San Pedro Sula, las revisiones se realizan en las oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la colonia San Carlos de Sula, segundo anillo, 15 avenida, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El oficial de Tránsito Omar Godoy, quien participó en las inspecciones, informó que hasta el momento se han revisado 147 unidades, una cifra que calificó como un movimiento moderado en comparación con otros períodos.

Durante las inspecciones, el personal del IHTT verifica las condiciones mecánicas de los vehículos, incluido el funcionamiento del motor. También se comprueba que las unidades cuenten con llanta de repuesto, herramientas para cambiarla, gata hidráulica y triángulos de seguridad.