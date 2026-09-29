Multas de L2,000 a conductores que incumplan requisitos para salir en excursiones

San Pedro Sula, Honduras. Los propietarios de buses y otras unidades de transporte que realizarán excursiones durante el feriado Morazánico 2026 tienen hasta este viernes 2 de octubre para cumplir con las revisiones físicas y mecánicas y obtener el permiso de circulación, requisito para trasladar pasajeros durante el asueto.
Las autoridades de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) hicieron un llamado a los transportistas para que no dejen las inspecciones para última hora y aprovechen los últimos días habilitados para realizar el trámite, que es gratuito.
En San Pedro Sula, las revisiones se realizan en las oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la colonia San Carlos de Sula, segundo anillo, 15 avenida, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
El oficial de Tránsito Omar Godoy, quien participó en las inspecciones, informó que hasta el momento se han revisado 147 unidades, una cifra que calificó como un movimiento moderado en comparación con otros períodos.
Durante las inspecciones, el personal del IHTT verifica las condiciones mecánicas de los vehículos, incluido el funcionamiento del motor. También se comprueba que las unidades cuenten con llanta de repuesto, herramientas para cambiarla, gata hidráulica y triángulos de seguridad.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos revisa el extintor y el botiquín de primeros auxilios, como parte de los requisitos de seguridad establecidos para los viajes.
Una vez que la unidad cumple con las condiciones exigidas, se gestiona el permiso, que debe contar con las firmas de las instituciones correspondientes, entre ellas el IHTT, Tránsito y Copeco.
Las autoridades advirtieron que los transportistas que no cumplan con los requisitos pueden ser sancionados, incluso si ya obtuvieron el permiso, pero durante el viaje olvidan alguno de los implementos de seguridad exigidos.
El oficial de Tránsito explicó que, si un agente detecta que una unidad circula sin alguno de estos elementos, puede imponer una esquela. Las multas pueden comenzar en 2,000 lempiras y aumentar progresivamente según, la reincidencia y la infracción.
Además, si el vehículo no reúne las condiciones necesarias para circular, puede ser decomisado.
El objetivo de las revisiones es prevenir accidentes durante el feriado, cuando aumenta la movilización de viajeros hacia distintos destinos turísticos del país.
Las autoridades reiteraron el llamado a los propietarios y conductores para que acudan antes del cierre de las inspecciones y eviten inconvenientes al momento de realizar sus excursiones.