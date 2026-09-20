IHTT responde a la Unah y defiende regulación del transporte estudiantil

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se pronunció este domingo sobre la continuidad del servicio de transporte gratuito para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y aclaró que la regulación de este beneficio no significa eliminarlo.
Mediante un comunicado, el IHTT respondió a recientes declaraciones del rector de la Unah, Odir Fernández, relacionadas con la continuidad del servicio de transporte gratuito destinado a los estudiantes universitarios.
El instituto reconoció la importancia social del transporte estudiantil y aseguró que no se opone a la continuidad del beneficio que brinda la Unah a su comunidad estudiantil.
Sin embargo, señaló que la controversia actual no está relacionada con la gratuidad del servicio ni con el derecho de los estudiantes a contar con alternativas de movilidad, sino con las condiciones bajo las cuales debe operar el transporte, de acuerdo con la legislación hondureña y las competencias del ente regulador.
El IHTT recordó que es la institución encargada de regular, autorizar, supervisar y fiscalizar los servicios de transporte terrestre en sus diferentes modalidades, conforme a la Ley de Transporte Terrestre y sus reglamentos.
Asimismo, indicó que la legislación contempla disposiciones específicas para el Servicio de Transporte Especial y regula expresamente el Transporte de Estudiantes.
En ese sentido, mencionó el artículo 50, relacionado con las estaciones destinadas al servicio público regular, y el artículo 51 de la Ley de Transporte Terrestre, que establece las condiciones para que el IHTT autorice los permisos correspondientes.
La institución sostuvo que la existencia de un beneficio social no exime del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. "La gratuidad para los estudiantes y la regulación del servicio no son conceptos incompatibles. El propósito del IHTT es que el beneficio pueda desarrollarse dentro del marco jurídico", señala el comunicado.
El IHTT también rechazó cualquier interpretación que presente el ejercicio de sus atribuciones regulatorias como una acción dirigida contra los estudiantes o contra el beneficio del transporte gratuito.
Según el instituto, su función es garantizar que los servicios de transporte terrestre se desarrollen bajo reglas claras, condiciones de seguridad y respeto a los derechos de los usuarios.
Además, afirmó que regular no significa impedir la prestación del servicio, sino ordenar, supervisar y garantizar que opere de manera segura, legal y eficiente.
Finalmente, el IHTT manifestó su disposición al diálogo y a la coordinación con la Unah y los demás sectores involucrados para encontrar soluciones que permitan mantener el transporte estudiantil dentro del marco legal y en condiciones que no impidan la operación del transporte público autorizado. "El beneficio para los estudiantes debe mantenerse; así como el cumplimiento de la ley", concluyó.