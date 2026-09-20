IHTT responde a la Unah y defiende regulación del transporte estudiantil

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se pronunció este domingo sobre la continuidad del servicio de transporte gratuito para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y aclaró que la regulación de este beneficio no significa eliminarlo. Mediante un comunicado, el IHTT respondió a recientes declaraciones del rector de la Unah, Odir Fernández, relacionadas con la continuidad del servicio de transporte gratuito destinado a los estudiantes universitarios.

El instituto reconoció la importancia social del transporte estudiantil y aseguró que no se opone a la continuidad del beneficio que brinda la Unah a su comunidad estudiantil. Sin embargo, señaló que la controversia actual no está relacionada con la gratuidad del servicio ni con el derecho de los estudiantes a contar con alternativas de movilidad, sino con las condiciones bajo las cuales debe operar el transporte, de acuerdo con la legislación hondureña y las competencias del ente regulador. El IHTT recordó que es la institución encargada de regular, autorizar, supervisar y fiscalizar los servicios de transporte terrestre en sus diferentes modalidades, conforme a la Ley de Transporte Terrestre y sus reglamentos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, indicó que la legislación contempla disposiciones específicas para el Servicio de Transporte Especial y regula expresamente el Transporte de Estudiantes. En ese sentido, mencionó el artículo 50, relacionado con las estaciones destinadas al servicio público regular, y el artículo 51 de la Ley de Transporte Terrestre, que establece las condiciones para que el IHTT autorice los permisos correspondientes.



La institución sostuvo que la existencia de un beneficio social no exime del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. "La gratuidad para los estudiantes y la regulación del servicio no son conceptos incompatibles. El propósito del IHTT es que el beneficio pueda desarrollarse dentro del marco jurídico", señala el comunicado. El IHTT también rechazó cualquier interpretación que presente el ejercicio de sus atribuciones regulatorias como una acción dirigida contra los estudiantes o contra el beneficio del transporte gratuito.