Transporte gratuito para estudiantes de la UNAH no ha sido cancelado por el gobierno

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales afirma que el transporte gratuito para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) supuestamente fue cancelado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, la información es falsa. Carolina Torres, jefa de prensa de la UNAH, confirmó a LA PRENSA Verifica que, hasta el 12 de marzo de 2026, el servicio continúa operando con normalidad y no ha sido suspendido. Además, la UNAH es un ente autónomo y descentralizado del Estado, por lo que tiene facultades para tomar decisiones y administrar sus propios recursos sin autorización del gobierno. “Es un hecho gobierno quita transporte gratis a los alumnos de la Universidad UNAH”, dice textualmente el mensaje sobrepuesto en una imagen en Facebook, compartida decenas de veces desde el 9 de marzo de 2026.

A finales de febrero de 2026, la UNAH advirtió sobre la posible suspensión del transporte gratuito, habilitado para estudiantes desde septiembre de 2025 bajo el programa denominado "Mi Bienestar". La advertencia se originó por una deuda correspondiente a 2025 de 319 millones de lempiras, recursos que la Secretaría de Finanzas (Sefin) mantiene pendientes de desembolso. Además, la máxima casa de estudios permanece a la espera de que el Congreso Nacional apruebe el Presupuesto General de la República 2026, lo que permitiría la transferencia del 6% asignado a la UNAH, según la Constitución de la República. El 10 de marzo de 2026, Odir Fernández, rector de la UNAH, exigió que se realicen las transferencias financieras para garantizar la estabilidad de la institución. Fernández explicó que algunas obras de construcción en la universidad se han detenido para redirigir esos recursos al pago de salarios.

No hay cancelación