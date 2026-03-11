Al 11 de marzo, no hay aumento de 600 lempiras al salario mínimo en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales supuestamente afirma que la empresa privada aumentó en 600 lempiras el salario mínimo en 2026 en Honduras. No obstante, la información es falsa. Al 11 de marzo de 2026, el incremento al salario mínimo aún no ha sido aprobado, ya que las partes involucradas continúan en proceso de negociación, tal como lo confirmó el Consejo Hondureño para la Empresa Privada (Cohep) a EH Verifica. Además, la publicación incluye un arte gráfico manipulado que se atribuye a LA PRENSA sobre el aumento de la canasta básica en febrero de 2026. “Empresa Privada aumenta el salario mínimo en 600 lps”, dice textualmente en el mensaje sobrepuesto en una imagen de Facebook compartida desde el 7 de marzo de 2026.

La comisión tripartita del salario mínimo 2026, integrada por representantes del gobierno de Honduras, las centrales obreras y la empresa privada, mantiene las negociaciones para definir un posible incremento salarial. Las centrales obreras han propuesto un aumento del 8.90 %, mientras que el sector empresarial plantea un incremento de entre 6.5 % y 7 %. Al traducir estos porcentajes en montos concretos, la clase trabajadora solicita un incremento de 1,244 lempiras, mientras que los empresarios proponen entre 910 y 980 lempiras. Actualmente, el salario mínimo vigente en el país asciende a 13,985.16 lempiras mensuales.

No ha sido aprobado

Una búsqueda de la afirmación contenida en la publicación viral no mostró ningún resultado en fuentes oficiales que confirmen la aprobación de un aumento de 600 lempiras. Los registros periodísticos indican que, hasta el 11 de marzo de 2026, la comisión tripartita continúa las discusiones para determinar el incremento definitivo. Según esos reportes , la próxima reunión está prevista para el 13 de marzo de 2026, con el objetivo de consensuar el porcentaje de aumento. En caso de no alcanzarse un acuerdo, la decisión final corresponderá al Poder Ejecutivo, según el procedimiento establecido en la legislación laboral. EH Verifica contactó al encargado de comunicaciones del Cohep, Carlos Medrano, quien desmintió la versión viral y reiteró la información divulgada por medios de comunicación. “La reunión para la revisión del salario mínimo se dará este viernes”, afirmó.