Balnearios, retenes y patrullajes: así vigilarán SPS durante el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Honduras. La Municipalidad de San Pedro Sula aprobará un presupuesto de L300,000 para ejecutar el Plan Feriado Morazánico 2026, que contempla operativos de prevención, seguridad y movilidad urbana durante ocho días en distintos puntos de la ciudad. Las acciones se desarrollarán del domingo 4 al domingo 11 de octubre de 2026 y estarán orientadas a mantener el orden público, prevenir accidentes y reforzar la vigilancia en sitios que registran mayor movimiento de personas durante el asueto. La moción, que será conocida por la Corporación Municipal, establece controles en establecimientos públicos y privados, regulación de la circulación vial, prevención y combate de incendios, servicios de salvavidas, primeros auxilios y entrega de información preventiva y turística. También se contempla vigilancia contra la delincuencia común y pandillas, así como controles al transporte público y privado, negocios que incumplan la ley y accidentes de tránsito.

Entre los sectores incluidos en el operativo figuran los pagos Norte, Sur y Este, el balneario Río El Zapotal del Norte, Río Armenta, Río Chamelecón, Las Hamacas y El Palmar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, habrá presencia municipal en actividades recreativas, patrullajes diurnos y nocturnos en la ciudad, así como controles en otros puntos donde se concentran ciudadanos durante el feriado. El plan señala que los agentes municipales deberán coordinar permanentemente con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, especialmente acciones para las labores de seguridad y atención de incidentes. Asimismo, el Centro de Movilidad Urbana mantendrá personal disponible para reparar semáforos, controlar rutas y realizar recomendaciones especiales en puntos donde se desarrollarán actividades explicó el gerente de Prevención, Seguridad, y Movilidad Urbana, Presemu, Carlos Flores. La vigilancia también se apoyará en las cámaras de videovigilancia de la ciudad instaladas en sitios estratégicos de la ciudad explicó el gerente de Presemu. El Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización mantendrá contacto con Movilidad Urbana para garantizar el control de rutas y la supervisión de unidades de transporte. El presupuesto que se aprobará se dividirá en L100,000 para recursos logísticos y L200,000 para alimentación del personal asignado a los operativos.

De los L100,000 destinados a logística, L80,000 serán utilizados para gastos varios, entre ellos aceite, líquido de frenos, agua de batería, reparaciones de vehículos y motocicletas, reparación de bicicletas, mantenimiento de computadoras, compra de baterías, llantas, equipo tecnológico, papelería y otros insumos. Los L20,000 restantes serán destinados a combustible para patrullas y motocicletas. La disponibilidad presupuestaria por L300,000 aparece respaldada por la Dirección Técnica de Presupuesto municipal bajo el programa denominado “Programa de Campaña Municipal de Prevención y Seguridad Ciudadana” según la moción. El plan fue presentado por la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana y la moción para su aprobación fue promovida por el regidor Christopher Fajardo. La Corporación Municipal decidirá en la sesión que se realizará el martes 29 de septiembre a las 3:00 pm según la convocatoria realizada. En paralelo, instituciones que integran Conaprem ya han venido preparando controles para el Feriado Morazánico, entre ellos revisiones de unidades de transporte, inspecciones físico-mecánicas y operativos de seguridad vial en carreteras. Los sampedranos aprovechan para pedir un Presemu que realiza operativos en las calles y avenidas de San Pedro Sula donde muchas empresas de transporte están utilizándolas de parqueo sobre todo en el sector Barandillas, las empresas del este.