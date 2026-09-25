Cierre del vado El Limonar se prolongará cuatro semanas por construcción de rotonda

San Pedro Sula, Honduras. El paso por el vado El Limonar, ubicado en el noreste de la ciudad, permanecerá cerrado por más de cuatro semanas debido a la construcción de una rotonda en la intersección entre el bordo a Los Naranjos y la carretera hacia Los Cármenes. Durante varios meses, los pobladores de las colonias del corredor comprendidos entre El Ocotillo y el segundo anillo se han enfrentado a un caos vial por los trabajos de pavimentación de la trocha en esa zona. La municipalidad habilitó un paso en un predio privado para reducir el tráfico y mantiene personal municipal de forma permanente para colaborar con los conductores y disminuir el congestionamiento. El gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana (Presemu), Carlos Flores, explicó que el cierre responde a razones de seguridad y la necesidad de mejorar la circulación vial. Por ello, se avisó con anticipación a la población sobre la medida, que se tomó desde ayer jueves 24 de septiembre de 2025.

“La municipalidad está con la pavimentación y eso comprende una rotonda entre la calle del vado, la carretera a Los Cármenes y el bordo a Los Naranjos”, explicó Flores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Añadió que de acuerdo con los requerimientos de la constructora, es necesario cerrar el paso para permitir que seque el material que se coloca. Además, el parque vehicular de la zona es grande ya que, según los estudios, por el sector circulan unos 27 mil carros diarios. Flores pidió a los conductores respetar las señales de tránsito. También informó que se ha asignado un equipo permanente para controlar a los conductores de autobuses, a quienes señalaron como los que más problemas están causando. “Llamamos a la población para que traten de no salir y llegar en horas pico como una manera de reducir el congestionamiento”, indicó. Agrega que, a medida que avancen los trabajos, se irán habilitando los tramos. Asimismo, reconoció la funcionalidad del paso alterno que se habilitó en el predio privado cuando el caos vehicular era mayor.

El gerente de Infraestructura, Luis Beltrán, explicó que el cierre de los tres accesos al bordo está programado hasta el 26 de octubre. Sin embargo, si las labores concluyen antes, se procederá a habilitar el paso. Beltrán recordó que es normal que este tipo de cierres genere molestias entre la población, pero aseguró que es la única manera de avanzar en la obra y finalizarla de acuerdo con el contrato. Recordó que la municipalidad adjudicó a la empresa Dieck la obra, que contempla la pavimentación de 13,881.44 metros cuadrados con concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor, así como señalización vial completa, líneas continuas y discontinuas. Detalló que el proyecto incluye pasos peatonales tipo cebra, vialetas y señales restrictivas, además de la construcción de 507.95 metros lineales de bordillos pintados para ordenar el tránsito vehicular y peatonal. Asimismo, comprende 169 metros cuadrados de acero, muros de contención de 1,50 metros de altura por 40 metros de longitud y la construcción de una rotonda como solución vial para facilitar una circulación más fluida y segura. El proyecto también incluye la reubicación de postes del sistema eléctrico, con todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para su correcta ejecución.