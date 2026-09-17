Gobierno revela sus obras para SPS: ¿qué hará ahora la Municipalidad?

San Pedro Sula, Honduras. El Gobierno, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), ya hizo públicos los proyectos de infraestructura que ejecutará en San Pedro Sula. Ahora, los sampedranos y gremios esperan conocer cuáles serán los megaproyectos que la Municipalidad realizará con fondos propios. La SIT y la Municipalidad han sostenido varias reuniones para abordar los proyectos de infraestructura que necesita la ciudad. El Gobierno ya anunció las obras, aunque todavía no se han hecho públicos los diseños ni el monto de inversión. La proyección es de entre L4,000 millones y L5,000 millones en todo el valle de Sula. Lo cierto es que, si las licitaciones comienzan este 2026, las obras iniciarían el próximo año. Mientras tanto, ha transcurrido casi un año sin inversión gubernamental en la ciudad y, por parte de la Municipalidad, sin obras grandes.

Las autoridades de la SIT y la Municipalidad sostuvieron otra reunión y concluyeron que los puentes El Barón y Las Brisas, la prolongación de la avenida Júnior, la pavimentación del bordo del río Bermejo y un tramo entre El Zapotal y Jaraguá serán construidos por el Gobierno. Todas son obras que figuraban en la matriz de inversión de la Municipalidad sampedrana de este año, pero no fueron concretadas. Algunas fueron licitadas y luego canceladas para asignar los fondos a otros proyectos que aún están en construcción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El secretario de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, explicó que sostuvo una reunión con el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, para definir obras importantes para la capital industrial. “Nos pusimos de acuerdo del inicio de obra para la construcción del hospital del trauma en San Pedro Sula, a cargo de la Secretaría de Salud además en base a esa reunión definimos que hay una gran cantidad de obras de mitigación, necesarias para la ciudad y poder reducir el impacto de tráfico”, indicó. Detalló que ya acordaron construir el puente y la trocha en la prolongación de la avenida Júnior sobre el río Bermejo y pavimentar la ribera del río Bermejo para darle continuidad al tráfico en la parte de atrás del Mario Catarino Rivas. Reveló que ya notificó al alcalde Contreras que la semana entrante recibirán las ofertas para la construcción del puente El Barón y darán la orden de inicio para construir el puente este de Las Brisas, una obra tan anhelada por los sampedranos. El ministro de la SIT dijo que en la reunión también hubo un acuerdo para pavimentar un tramo y conectar Jaraguá con El Zapotal. Actualmente, lo que hizo la Municipalidad en ese sitio es un vado.

Según el plan de inversión de la SIT para San Pedro Sula, se construirá también un paso a desnivel frente a Infop, en el bulevar de la 33, para dar fluidez al tráfico en esa zona sur de la ciudad. “Esas obras son las que están de manera prioritaria para construir en la ciudad”, explicó Ehrler. Recordó que ya se inició la ampliación a tres carriles desde Cofradía hasta Chamelecón y que ahora lanzarán la licitación para la pavimentación desde Cofradía hasta Naco, a cuatro carriles con concreto hidráulico. “Pronto vienen mejores cosas para San Pedro Sula, como el señor presidente nos lo indicó, trabajando en conjunto y en equipo con la municipalidad, los diputados y los gobernadores”, dijo.

Es positivo y ya era tiempo

Por su parte, César García, presidente regional de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, capítulo norte (Chico-capnor), explicó que desde esa organización ven con mucho interés y de manera positiva los anuncios realizados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte para San Pedro Sula y el Valle de Sula. “Estamos hablando de proyectos concretos de movilidad y conectividad que la ciudad necesita desde hace años: puentes, pasos a desnivel, ampliaciones de corredores y nuevas conexiones viales”. “Valoramos también que el alcalde Roberto Contreras haya abierto este espacio de coordinación con el Gobierno Central, porque San Pedro Sula necesita que todas las instituciones trabajen alrededor de una misma visión de infraestructura”, dijo. García reiteró que ahora se debe aprovechar este momento para ordenar la inversión que viene para la ciudad. "La SIT está comenzando a identificar públicamente qué proyectos pretenden ejecutar y cuáles son sus prioridades. Creemos que sería igualmente importante que la Municipalidad presente de manera consolidada su cartera de inversión para 2026, cuáles son las obras contempladas dentro de los aproximadamente L800 millones anunciados, cuánto corresponde a cada proyecto, cuáles están en ejecución y cuáles están pendientes de iniciar", dijo. "Como sector construcción, nuestro interés es que San Pedro Sula tenga una verdadera agenda de infraestructura, no solamente proyectos aislados", dijo. Necesitamos poder ver en una misma hoja lo que ejecutará el Gobierno Central, lo que ejecutará la Municipalidad y cuáles son las grandes obras que todavía necesita la ciudad enfatizó. García edpecificó que eso permitiría priorizar recursos, evitar duplicidades y darle continuidad a los proyectos independientemente de las administraciones", explicó el presidente de la Chico-capnor. Concluyó diciendo que San Pedro Sula y el valle de Sula son el principal motor industrial y logístico del país, y que su infraestructura debe ser prioridad.