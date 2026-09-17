El trágico final de Vanessa y Alexa tras ser halladas sin vida en un río de Michigan

De acuerdo con la investigación preliminar, el vehículo habría salido de la carretera durante la madrugada del domingo, descendido por un terraplén de entre 60 y 70 pies y golpeado algunos árboles antes de terminar en el agua. Otra de las líneas descritas por las autoridades apunta a que el automóvil aparentemente continuó más allá del final de un embarcadero antes de caer al río.