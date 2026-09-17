El trágico final de Vanessa y Alexa tras ser halladas sin vida en un río de Michigan

La desaparición de Vanessa Bautista, de 24 años, y Alexa Navarro, de 23, tuvo un desenlace fatal luego de que ambas fueran encontradas sin vida dentro de un vehículo sumergido en el río St. Joseph, en Niles, Michigan.
Vanessa era madre de dos niños, de 2 y 4 años, mientras que Alexa tenía un hijo de 4 años. Las jóvenes, residentes de South Bend, Indiana, habían sido reportadas como desaparecidas después de salir juntas durante la noche del sábado.
Según la información proporcionada por la Policía de Niles, ambas habían acudido al club nocturno The Arena, en Elkhart, Indiana. Cerca de las 3:00 de la madrugada del domingo comunicaron que pasarían a comprar comida antes de regresar a sus hogares, pero nunca llegaron a casa.
La ubicación del teléfono de una de ellas permitió a los investigadores orientar la búsqueda hacia el área de Sixth Street, cerca del río, en Niles. Posteriormente, los equipos de búsqueda concentraron sus esfuerzos en ese sector para localizar el vehículo en el que se desplazaban.
El jefe de la Policía de Niles, James Millin, informó que un equipo de buceo de la Policía Estatal de Michigan encontró un vehículo sumergido aproximadamente a 1,000 pies aguas arriba, al sur de una presa. El automóvil coincidía con la descripción del Jeep Grand Cherokee 2020 en el que viajaban las jóvenes.
“Centramos nuestros esfuerzos en el río en este punto, y el equipo de buceo de la Policía Estatal localizó lo que creemos que es el vehículo sumergido”, explicó Millin durante una conferencia de prensa. En ese momento, los equipos trabajaban para reflotar el automóvil y trasladarlo hasta la orilla para continuar con las investigaciones.
Dentro del Jeep fueron encontrados dos cuerpos. Inicialmente, las autoridades indicaron que las prendas que llevaban las mujeres coincidían con las descripciones de la ropa que Vanessa y Alexa tenían cuando fueron vistas por última vez. Posteriormente, las autoridades confirmaron sus identidades.
De acuerdo con la investigación preliminar, el vehículo habría salido de la carretera durante la madrugada del domingo, descendido por un terraplén de entre 60 y 70 pies y golpeado algunos árboles antes de terminar en el agua. Otra de las líneas descritas por las autoridades apunta a que el automóvil aparentemente continuó más allá del final de un embarcadero antes de caer al río.
Millin señaló que los investigadores están considerando todas las posibilidades para determinar qué ocurrió, incluida una versión no confirmada sobre una posible persecución antes del incidente. Sin embargo, hasta el momento, la Policía de Niles no ha encontrado indicios de que otra persona haya empujado el vehículo fuera de la carretera.
La causa oficial de las muertes todavía no ha sido establecida. Las autopsias y los análisis toxicológicos están pendientes y, según las autoridades, los resultados podrían tardar varias semanas. La investigación deberá determinar también las circunstancias exactas que llevaron al Jeep hasta el río.
En medio de la tragedia, la familia de Vanessa la recordó como una joven alegre y de personalidad espontánea. “Era una persona muy alegre, era alguien que te hacía reír con sus tonterías”, expresó Jocelyn Bautista, hermana de Vanessa. Sus familiares también han manifestado alivio por conocer finalmente qué ocurrió y poder recibir sus restos.
“Nos da paz saber que la vamos a enterrar”, dijo Michelle Bautista, al referirse al momento que las familias esperan para despedir a las dos jóvenes en la comunidad donde crecieron y que consideraban su hogar. Mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso, familiares y amigos enfrentan la pérdida de Vanessa y Alexa, dos madres y mejores amigas cuya desaparición terminó con un desenlace que mantiene consternadas a sus comunidades.