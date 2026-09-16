Del instituto tradicional a la formación técnica: el cambio del Primero de Mayo

San Pedro Sula, Honduras. El Instituto Primero de Mayo, ubicado en la colonia Fesitranh de la capital industrial de Honduras, iniciará a partir de 2027 una nueva etapa como centro educativo con formación eminentemente técnica, con una oferta académica orientada a las necesidades del sector productivo de Cortés.

Miriam Castañeda, directora del centro educativo, informó que la transformación contempla que los estudiantes de séptimo grado ingresen al ciclo básico técnico y posteriormente puedan continuar su formación en diferentes áreas profesionales.

“Nosotros pasamos ya a partir de 2027, en la parte norte de la ciudad de San Pedro Sula, como un instituto eminentemente técnico”, manifestó Castañeda.

La directora explicó que el proceso de transformación se ha desarrollado bajo un enfoque que incluye valores, disciplina, trabajo y formación académica.

“En los últimos tres años nuestro instituto sale a lucir sus mejores galas, la excelencia académica y todo lo mejor que tenemos”, señaló.