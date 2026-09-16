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Del instituto tradicional a la formación técnica: el cambio del Primero de Mayo

A partir de 2027, el centro educativo ampliará su oferta con nuevas carreras técnicas como en respuesta a las necesidades de formación del sector productivo de Cortés

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 16:13 -
  • Laura Amaya
Del instituto tradicional a la formación técnica: el cambio del Primero de Mayo

El Instituto Gubernamental se prepara para iniciar en 2027 una nueva etapa como centro de formación técnica, con carreras orientadas a las necesidades del sector industrial.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. El Instituto Primero de Mayo, ubicado en la colonia Fesitranh de la capital industrial de Honduras, iniciará a partir de 2027 una nueva etapa como centro educativo con formación eminentemente técnica, con una oferta académica orientada a las necesidades del sector productivo de Cortés.

Miriam Castañeda, directora del centro educativo, informó que la transformación contempla que los estudiantes de séptimo grado ingresen al ciclo básico técnico y posteriormente puedan continuar su formación en diferentes áreas profesionales.

“Nosotros pasamos ya a partir de 2027, en la parte norte de la ciudad de San Pedro Sula, como un instituto eminentemente técnico”, manifestó Castañeda.

La directora explicó que el proceso de transformación se ha desarrollado bajo un enfoque que incluye valores, disciplina, trabajo y formación académica.

“En los últimos tres años nuestro instituto sale a lucir sus mejores galas, la excelencia académica y todo lo mejor que tenemos”, señaló.

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Como parte de la transformación, el instituto contempla la apertura de las carreras de Mecánica Automotriz, Refrigeración y Aire Acondicionado y Estructuras Metálicas.

Estas se sumarán a las áreas técnicas que ya forman parte de la oferta educativa, entre ellas Robótica, Informática, Electricidad y Electrónica.

En junio, la directora Miriam Castañeda informó a LA PRENSA que desde meses atrás trabajaban en la ampliación del área técnica del instituto, que actualmente cuenta con más de mil alumnos.

En junio, la directora Miriam Castañeda informó a LA PRENSA que desde meses atrás trabajaban en la ampliación del área técnica del instituto, que actualmente cuenta con más de mil alumnos.

 (Foto: Moisés Valenzuela)

El centro también ofrece el bachillerato en computación y otras modalidades de Bachillerato Ciencias y Humanidades (BCH), de acuerdo con lo informado por la directora.

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Castañeda agregó que el BCH contará con un certificado especial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

La transformación del Instituto Primero de Mayo ocurre en un contexto en el que el sector industrial de Cortés ha señalado la necesidad de contar con personal capacitado en áreas técnicas.

Semanas atrás, la ministra de Educación, Arely Argueta, manifestó a LA PRENSA que existe una alta demanda del sector industrial en Cortés por trabajadores con formación técnica.

Según lo expresado por la funcionaria, entre las áreas con mayor demanda laboral se encuentran mecánica, electricidad, electrónica y los distintos bachilleratos técnicos.

La ampliación de la oferta busca fortalecer la formación de estudiantes en áreas que requieren las empresas de la zona norte y facilitar su incorporación al mercado laboral.

Las autoridades educativas y los sectores empresariales han planteado la importancia de fortalecer la educación técnica para responder a las necesidades de la industria y ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes.

Con este cambio, el Instituto Primero de Mayo proyecta iniciar en 2027 una nueva etapa enfocada en la formación técnica y profesional de los estudiantes de San Pedro Sula y la zona norte.

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Redacción web
Laura Amaya

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