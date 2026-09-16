Docente se retracta y ofrece disculpas públicas a secretario de Educación en Cortés

San Pedro Sula, Cortés. La docente Karla Danixa Mejía Acosta presentó públicamente una retractación y ofreció disculpas al secretario de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, Nedy Evelmis Pineda Pinto, luego de los señalamientos que realizó semanas atrás en su contra.
Mejía había denunciado públicamente el pasado 5 de agosto, al funcionario por presunto acoso sexual, hostigamiento laboral y abuso de autoridad. Durante una comparecencia ante medios de comunicación, afirmó que "Pineda Pinto habría realizado propuestas e insinuaciones de carácter sexual a más de tres docentes, además de enviar fotografías de contenido explícito y realizar videollamadas" que calificó como inapropiadas durante la jornada laboral.
En esa ocasión, la docente también sostuvo que "el funcionario habría utilizado su influencia para dejarla sin empleo" después de que ella rechazara las presuntas insinuaciones.
Tras esas declaraciones, la Dirección Departamental de Educación informó sobre el procedimiento establecido para conocer la denuncia y señaló que Mejía había sido convocada a comparecer ante la Unidad de Denuncias para presentar formalmente sus señalamientos y las pruebas que, según había manifestado públicamente, tenía en su poder.
De acuerdo con declaraciones del director departamental de Educación en Cortés, Rafael Rodríguez, la docente no habría atendido dos citatorios emitidos dentro de ese procedimiento.
Posteriormente, se informó que Pineda Pinto acudiría al Ministerio Público para interponer una querella contra Mejía por los señalamientos realizados públicamente, bajo argumentos relacionados con presunta calumnia y difamación.
Mediante un documento formal difundido en medios de comunicación y plataformas digitales, Karla Danixa Mejía Acosta presentó una retractación dirigida a Nedy Evelmis Pineda Pinto.
En la misiva, la docente dejó sin efecto las declaraciones que había emitido el pasado 5 de agosto de 2026 contra el secretario departamental. Dichas declaraciones habían sido difundidas a traves de un medio de comunicacion.
“Lamento la afectación que dichas expresiones pudieron causar a su honor, imagen profesional, y presento públicamente mis sinceras disculpas”, señala el documento firmado por Mejía Acosta.
Con la publicación de la carta, la docente hizo pública su rectificación respecto a las declaraciones que había realizado semanas atrás.
La retractación se conoce luego del proceso de señalamientos públicos y de las acciones anunciadas por el funcionario señalado, en un caso que generó atención en el sector educativo de Cortés.