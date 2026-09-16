Docente se retracta y ofrece disculpas públicas a secretario de Educación en Cortés

San Pedro Sula, Cortés. La docente Karla Danixa Mejía Acosta presentó públicamente una retractación y ofreció disculpas al secretario de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, Nedy Evelmis Pineda Pinto, luego de los señalamientos que realizó semanas atrás en su contra.

Mejía había denunciado públicamente el pasado 5 de agosto, al funcionario por presunto acoso sexual, hostigamiento laboral y abuso de autoridad. Durante una comparecencia ante medios de comunicación, afirmó que "Pineda Pinto habría realizado propuestas e insinuaciones de carácter sexual a más de tres docentes, además de enviar fotografías de contenido explícito y realizar videollamadas" que calificó como inapropiadas durante la jornada laboral.

En esa ocasión, la docente también sostuvo que "el funcionario habría utilizado su influencia para dejarla sin empleo" después de que ella rechazara las presuntas insinuaciones.

Tras esas declaraciones, la Dirección Departamental de Educación informó sobre el procedimiento establecido para conocer la denuncia y señaló que Mejía había sido convocada a comparecer ante la Unidad de Denuncias para presentar formalmente sus señalamientos y las pruebas que, según había manifestado públicamente, tenía en su poder.