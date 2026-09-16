Decomisan pick-up blindado y 10 kilos de cocaína tras enfrentamiento armado en Colón

Limón, Colón. Dos vehículos tipo pick-up Toyota 3.0, sin placas, que quedaron abandonados tras un enfrentamiento con una estructura criminal en la comunidad de Icoteas, municipio de Limón, Colón, fueron inspeccionados por la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch de las Fuerzas Armadas de Honduras. De acuerdo con el reporte militar, los vehículos fueron inspeccionados luego de que los miembros de la FTC-Xatruch repelieran el fuego durante el enfrentamiento. Uno de los pick-up cuenta con un blindaje especial, según el informe de las Fuerzas Armadas.

Durante la inspección, los militares decomisaron 10 kilos de supuesta cocaína y más de una libra de hierba seca, supuesta marihuana. La droga quedó bajo decomiso como parte de los resultados de la operación realizada en la zona.