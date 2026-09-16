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Decomisan pick-up blindado y 10 kilos de cocaína tras enfrentamiento armado en Colón

La Fuerza de Tarea Xatruch inspeccionó dos pick-up abandonados tras un enfrentamiento en Icoteas, Limón, Colón, donde decomisó supuesta cocaína y otros objetos

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 15:12 -
  • Redacción La Prensa
Decomisan pick-up blindado y 10 kilos de cocaína tras enfrentamiento armado en Colón

Dos pick-up fueron inspeccionados tras un enfrentamiento en Icoteas, Limón, Colón, donde se decomisó supuesta droga y otros objetos.

Limón, Colón. Dos vehículos tipo pick-up Toyota 3.0, sin placas, que quedaron abandonados tras un enfrentamiento con una estructura criminal en la comunidad de Icoteas, municipio de Limón, Colón, fueron inspeccionados por la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch de las Fuerzas Armadas de Honduras.

De acuerdo con el reporte militar, los vehículos fueron inspeccionados luego de que los miembros de la FTC-Xatruch repelieran el fuego durante el enfrentamiento. Uno de los pick-up cuenta con un blindaje especial, según el informe de las Fuerzas Armadas.

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Durante la inspección, los militares decomisaron 10 kilos de supuesta cocaína y más de una libra de hierba seca, supuesta marihuana. La droga quedó bajo decomiso como parte de los resultados de la operación realizada en la zona.

Droga decomisada.

Droga decomisada.

En los vehículos también fueron encontrados 33 proyectiles sin percutir calibre 7.62 milímetros. El reporte no especifica el tipo de arma para la que estaban destinados los proyectiles.

Entre los objetos decomisados figura además una antena Starlink y tres teléfonos celulares. Estos elementos fueron incluidos en el inventario de los resultados obtenidos durante la inspección de los automotores abandonados.

Las autoridades también localizaron un pasaporte de nacionalidad colombiana y un documento de identidad (DNI) de nacionalidad colombiana. El informe militar no establece la identidad de la persona a quien pertenecían los documentos.

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