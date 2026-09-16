Valentina Ferrer confirma su separación de J Balvin

La tarde de este miércoles 16 de septiembre de 2026, la modelo argentina Valentina Ferrer confirmó lo que desde hace semanas era un rumor en el mundo del espectáculo: su separación del cantante colombiano J Balvin. En un comunicado compartido en sus historias de Instagram, Ferrer expresó: "Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia". Lea: Amanda Seyfried y Thomas Sadoski ponen fin a su matrimonio tras nueve años juntos

Rumores previos y señales en redes

La última aparición pública de la pareja fue en julio pasado, en un video difundido en la cuenta de TikTok de Ferrer. Desde entonces, los rumores de distanciamiento se intensificaron, especialmente después de que la modelo compartiera en sus redes la canción de desamor “Alguien que me amaba”, de Karol G, y reaccionara a comentarios que interpretaban el gesto como una indirecta hacia su relación con Balvin. Las especulaciones también se alimentaron por las declaraciones de la influencer mexicana Melanie Pavola, quien aseguró haber tenido una cercanía con el cantante en 2021, cuando Ferrer estaba embarazada de su hijo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una historia que comenzó en 2017