Amanda Seyfried y Thomas Sadoski ponen fin a su matrimonio tras nueve años juntos

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski han puesto fin a su matrimonio después de casi una década juntos. La noticia fue confirmada por ambos actores mediante un comunicado exclusivo para People.

La pareja contrajo matrimonio en marzo de 2017 , tras conocerse en la obra de Broadway " The Way We Get By". Desde entonces, mantuvieron una relación marcada por la discreción y el bajo perfil mediático.

“Nos tenemos el uno al otro para siempre, y eso es BUENO”, expresó en su mensaje, subrayando que llevan separados “un tiempo” y que la decisión ha sido lo correcta para ellos y su familia.

Seyfried , de 40 años, y Sadoski , de 50, son padres de dos hijos: Nina , de 9 años, y Thomas Jr. , de 5. Ambos han insistido en que su prioridad es preservar la estabilidad emocional de los pequeños.

Durante su matrimonio, la pareja optó por alejarse del ruido de Hollywood, estableciéndose en una granja en el norte del estado de Nueva York, donde Amanda declaró sentirse más libre y conectada con la naturaleza.