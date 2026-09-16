Amanda Seyfried y Thomas Sadoski ponen fin a su matrimonio tras nueve años juntos

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski han puesto fin a su matrimonio después de casi una década juntos. La noticia fue confirmada por ambos actores mediante un comunicado exclusivo para People.
La pareja contrajo matrimonio en marzo de 2017 , tras conocerse en la obra de Broadway " The Way We Get By". Desde entonces, mantuvieron una relación marcada por la discreción y el bajo perfil mediático.
“Nos tenemos el uno al otro para siempre, y eso es BUENO”, expresó en su mensaje, subrayando que llevan separados “un tiempo” y que la decisión ha sido lo correcta para ellos y su familia.
Seyfried , de 40 años, y Sadoski , de 50, son padres de dos hijos: Nina , de 9 años, y Thomas Jr. , de 5. Ambos han insistido en que su prioridad es preservar la estabilidad emocional de los pequeños.
Durante su matrimonio, la pareja optó por alejarse del ruido de Hollywood, estableciéndose en una granja en el norte del estado de Nueva York, donde Amanda declaró sentirse más libre y conectada con la naturaleza.
El anuncio llega tras semanas de especulación, alimentadas por la ausencia del anillo de bodas de la actriz en el Festival Internacional de Cine de Toronto, lo que despertó rumores sobre una posible crisis.
Sin embargo, fieles a su estilo reservado, Seyfried y Sadoski han preferido dar un mensaje de serenidad y respeto, evitando el drama mediático que suele acompañar a las rupturas en la industria del entretenimiento.
La actriz, reconocida por su papel en ¡ Mamma Mia ! y Los Miserables, atraviesa un momento profesional sólido, con varios proyectos en cine y televisión que la mantienen en la cima de su carrera.
Por su parte, Sadoski , grabado por su participación en The Newsroom , ha seguido trabajando en teatro y televisión, siempre con un perfil más discreto que el de su esposa.
La separación de Seyfried y Sadoski se suma a una tendencia cada vez más común en Hollywood: los divorcios amables, donde la prioridad es proteger la intimidad y el bienestar de los hijos.
Con este anuncio, la pareja cierra un capítulo importante de su vida, reafirmando que, aunque su relación matrimonial haya terminado, seguirán unidos por el amor y la responsabilidad hacia sus hijos.