Vicente Fernández Jr: “La IA no está contemplada en la música de mi padre"

Ciudad de México. Cinco años después de la muerte de Vicente Fernández, su primogénito Vicente Fernández Jr. continúa honrando el legado de su padre con el álbum 'Tributo al rey con Banda vol. 2'.

Este homenaje cuenta con antiguas grabaciones de artistas y nuevas colaboraciones, pero descarta recrear la voz del 'Charro de Huentitán' con Inteligencia Artificial .

“Todo es válido, pero en estos momentos en lo que tenemos pensado con la música de Don Vicente Fernández no está contemplada la Inteligencia Artificial (...) No hay ninguna ciencia oculta ni algo nuevo o un moderno mecanismo”, explica Fernández en entrevista con EFE sobre la edición y elaboración del álbum que se estrena este martes.

En la grabación de este tributo, la voz original de los archivos de audio de Vicente Fernández acompaña a la de invitados especiales, como el cantante de rancheras Joan Sebastian o la cantautora de música regional Ana Bárbara , después de la expectación que generaron las 10 colaboraciones de la primera entrega.

Con más de 50 años de música y canciones interpretadas por su padre como la icónica 'El Rey' de José Alfredo Jiménez o 'Por tu maldito amor', Vicente Fernández Jr. se ha convertido en el guardián del legado de su padre, una labor que le ha llevado a tener pocas horas de sueño.

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“Es una satisfacción muy grande, es un trabajo un poco complejo (...) Estuve llegando a tener comunicación y mensajes a las dos o tres de la mañana cuando algunos artistas pudieron meterse en un estudio a grabar”, confiesa.

El primogénito reveló haber estado escuchando audios y videollamadas de madrugada pidiendo agregar o sumar cosas a las versiones en un trabajo “24/7” para hacer que la voz de su padre continúe sonando en los hogares de sus seguidores.