Homicidios en Honduras suman 1,802 casos hasta septiembre de 2026

Tegucigalpa, Honduras. La cifra de homicidios en Honduras acumula 1,802 muertes violentas entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de 2026, según el último reporte del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), de la Secretaría de Seguridad. Los datos representan una disminución de 31 casos frente a los 1,833 homicidios registrados durante el mismo período de 2025. En términos porcentuales, la reducción interanual es de 1.69%. Los datos oficiales también muestran una leve variación en el promedio diario. Mientras en 2025 se contabilizaron 7.16 homicidios por día en el período comparable, en lo que va de 2026 el promedio es de 7.04 muertes violentas diarias.

Agosto concentró más homicidios en 2026

En los primeros ocho meses de 2026, agosto fue el mes con mayor cantidad de homicidios, con 250 casos, equivalente a un promedio de 8.06 muertes violentas por día. En el mismo período de 2025, mayo registró el mayor número de homicidios, con 254 casos y un promedio diario de 8.19. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Febrero fue el mes con menos muertes violentas en ambos años. En 2025 se contabilizaron 192 homicidios y en 2026 fueron 178. Este comportamiento también debe considerarse tomando en cuenta que febrero tiene 28 días calendario.

En 2024, marzo registró la mayor cantidad de homicidios, con 265 casos, mientras noviembre presentó la cifra más baja del año, con 184.

Comportamiento de los homicidios durante 2026

El comportamiento mensual de los homicidios en 2026 ha presentado variaciones. Enero cerró con 194 muertes violentas, mientras febrero registró 178. En marzo se produjo un incremento hasta alcanzar 230 homicidios. La cifra descendió nuevamente en abril, cuando se contabilizaron 221 casos. Para mayo, el registro llegó a 241 muertes violentas y posteriormente bajó a 221 en junio. El reporte de Sepol señala además que durante los primeros 13 días de septiembre de 2026 se contabilizaron 107 homicidios, frente a los 92 registrados en el mismo período de 2025.

Homicidios registrados en 2025 y 2024

Los reportes anuales de Sepol establecen que Honduras cerró 2025 con 2,629 homicidios, 31 casos más que los 2,598 registrados en 2024. El promedio diario de homicidios durante 2025 fue de 7.20, de acuerdo con los datos anuales del Sistema Estadístico Policial en Línea.