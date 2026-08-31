Kilvett Bertrand destaca reducción de homicidios, pero alerta por aumento de muertes en accidentes

Tegucigalpa, Honduras. Kilvett Bertrand, diputado del Congreso Nacional, valoró este lunes como positiva la evolución de varios indicadores de violencia en Honduras, luego de conocer los resultados presentados por la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional ante el Legislativo. Bertrand afirmó que las cifras expuestas durante la reunión muestran un avance en comparación con períodos anteriores, aunque reconoció que los resultados todavía están lejos de los niveles que las autoridades y la población aspiran alcanzar. “Nos han presentado números que son contundentes del Observatorio de la Violencia y que, si bien no son los números que quisiéramos presentar, son números que demuestran una mejoría clara”, expresó el parlamentario.

Según los datos citados por Bertrand, la tasa de homicidios registra una reducción del 5.4 % entre 2025 y lo que va de 2026. También señaló una disminución del 9.8 % en la tasa de muertes violentas de mujeres. Otro de los indicadores destacados fue el relacionado con los homicidios múltiples, cuya tasa, de acuerdo con las cifras mencionadas por el diputado, presenta una reducción del 30 %. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, Bertrand puso especial atención en un indicador que muestra un comportamiento contrario: las muertes provocadas por accidentes de tránsito. Según explicó, la tasa de mortalidad por esta causa aumentó 3.7 %. El diputado indicó que este incremento ya fue abordado con autoridades de Vialidad y Transporte y adelantó que el Congreso Nacional analizará posibles reformas para fortalecer el cumplimiento de las leyes de tránsito.

Bertrand también manifestó preocupación por la presencia de alcohol y drogas en accidentes viales y consideró necesario adoptar medidas para reducir este tipo de hechos. Durante su intervención, el parlamentario destacó además que, según la información presentada, existen 101 municipios con cero incidencias y 167 con baja incidencia. En contraste, señaló que la mayor concentración de hechos violentos se registra en 30 municipios, entre ellos zonas de Francisco Morazán y Cortés. “Hay 101 municipios con cero incidencias, hay 167 municipios con baja incidencia y, lastimosamente, la violencia en el país se está centrando en 30 municipios en los cuales se concentra la mayor cantidad de violencia”, explicó. El diputado aseguró que la Policía Nacional le informó sobre estrategias dirigidas a intervenir los sectores donde se concentra la violencia y recuperar los niveles de seguridad. También sostuvo que existe disposición de las distintas bancadas del Congreso para respaldar iniciativas relacionadas con este tema.