Seguridad pedirá respaldo al Congreso para fortalecer la Policía y reducir la violencia

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional comparecerán este lunes ante autoridades del Congreso Nacional para exponer la situación de la institución y solicitar respaldo político, presupuestario y legislativo para fortalecer la seguridad pública. La reunión fue convocada por Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, y contará con la participación de los miembros de la junta directiva y los jefes de bancada. Según Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, la intención es presentar las acciones ejecutadas desde que asumieron la conducción de la institución.

El funcionario explicó que durante el encuentro detallarán las condiciones en las que encontraron la institución, las medidas adoptadas para reorganizarla y las estrategias que actualmente implementan para enfrentar los índices de violencia. Velásquez señaló que la comparecencia también permitirá exponer ante los legisladores las necesidades que enfrenta la Secretaría de Seguridad en materia de recursos. A su juicio, un mayor respaldo institucional puede contribuir a mejorar los resultados en seguridad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Podemos, además de comunicarles, poderles mostrar la realidad institucional que nos va a permitir poder quizás accesar a mejores recursos para poder fortalecer la institucionalidad”, afirmó el ministro durante una entrevista.

Uno de los datos que, según Velásquez, refleja las limitaciones de la institución es el número de agentes disponibles. El funcionario sostuvo que Honduras cuenta con la fuerza policial más pequeña de Centroamérica, con aproximadamente un policía por cada 434 ciudadanos. El ministro también defenderá ante el Congreso los resultados que atribuye a las estrategias implementadas por la Secretaría de Seguridad. Aseguró que los homicidios presentan una reducción superior al 4 %, mientras que también reportó una disminución en las muertes violentas de mujeres y en los casos de muertes múltiples. De acuerdo con Velásquez, la meta de la actual administración es reducir al menos dos puntos la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Explicó que esa reducción representaría aproximadamente 200 muertes menos, aunque reconoció que todavía existe un importante desafío para alcanzar niveles similares a los de otros países de la región. El titular de Seguridad aclaró que la tasa de homicidios no representa un porcentaje, sino el número de muertes violentas registradas por cada 100,000 habitantes. Según sus datos, la administración anterior dejó una tasa de 26.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.