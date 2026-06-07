¿Bajan los homicidios en Honduras? Esto dice el ministro de Seguridad

Tegucigalpa, Honduras

El ministro de la Secretaría de Seguridad, el general de Policía en condición de retiro Gerzon Velásquez, destacó en sus más recientes declaraciones la reducción del número de homicidios en 2026 en comparación con los registrados en 2025. Las declaraciones fueron brindadas en el marco de la XXXVI carrera policial, realizada con motivo de la celebración del Día del Policía Hondureño, el próximo 9 de junio.

Entre los aspectos destacados de su gestión, Velásquez señaló: "Creo que hay muchas acciones, hay algunas que tienen que ver con los resultados de seguridad ciudadana. Los indicadores nos van a dar los resultados al final este periodo, pero hay muchos éxitos. Lo que hemos estado viendo ahora en el Bajo Aguán: las capturas, en menos de 12 días, de los responsables de esta muerte múltiple, así como las disminuciones de las incidencias en diferentes sectores del país". De acuerdo con el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), en marzo de este año se contabilizaron 220 homicidios, 30 casos más que los 190 registrados en el mismo período de 2025. Sobre este punto, el funcionario explicó: "En el mes de marzo tuvimos un pico alto. De ahí, en los demás meses del año la reducción es significativa. Tenemos 40 homicidios menos en comparación con el año pasado, pese a haber tenido este evento lamentable en Colón".

El ministro afirmó que el principal objetivo de su gestión es garantizar condiciones de seguridad para la población. "El objetivo estratégico de nosotros es reducir los índices criminales, y estos son medibles en indicadores que ustedes ya manejan. Por otro lado, crear esa oportunidad de que se desarrolle en nuestro país con las condiciones de seguridad para que todos tengamos oportunidades en este país", aseguró. Consultado sobre las críticas de distintos sectores de la sociedad, especialmente por homicidios múltiples que han generado conmoción, el funcionario indicó que se trata de señalamientos naturales y que uno de los principales retos de la administración es fortalecer la seguridad ciudadana.

Nueva estructura policial

El ministro también se refirió a la reciente creación de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), que sustituye a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco). Este cambio implicará la certificación del personal operativo de la Policía Nacional. "Es un proceso (de certificación) que tiene que hacerse con el 100% del personal. En este momento entendemos que ya más del 50% ha sido pasado por las pruebas toxicológicas y posteriormente van a ser sometidos a otras evaluaciones que tienen que ver con prueba de polígrafo, investigación patrimonial, sociológica y hasta cierto punto, determinar la idoneidad de cada uno de estos agentes", detalló Velásquez. Gerzon Velásquez asumió como ministro de Seguridad el 5 de febrero de 2026, hace cuatro meses y un día. Según datos oficiales, al inicio de su gestión se registraban 12 homicidios menos en comparación con enero de 2025.