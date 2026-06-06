A Támara envían al segundo implicado en la masacre de Rigores en Colón

Tegucigalpa

Al Centro Penitenciario de Támara fue remitido un segundo sujeto presuntamente implicado en la muerte violenta de 19 personas, hecho sangriento ocurrido en la comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Williams Noé Reyes Izaguirre fue capturado recientemente por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la aldea La Ceibita, en Tocoa.

Tras su detención, las autoridades policiales presentaron al sospechoso ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en San Pedro Sula, donde compareció en su respectiva audiencia de declaración de imputado.

Durante la comparecencia, el Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal y describió la gravedad de los hechos, solicitando formalmente la medida cautelar privativa de la libertad. Por su parte, la defensa técnica del imputado rechazó la acción de la fiscalía y solicitó que se mantuviera el estado de inocencia de su representado.