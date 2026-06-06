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A Támara envían al segundo implicado en la masacre de Rigores en Colón

Williams Reyes es acusado por asesinato, tentativa de asesinato y asociación para delinquir. La audiencia inicial se fijó para el lunes de junio

A Támara envían al segundo implicado en la masacre de Rigores en Colón

Williams Noé Reyes Izaguirre fue capturado en la aldea La Ceibita, en Tocoa.
Tegucigalpa

Al Centro Penitenciario de Támara fue remitido un segundo sujeto presuntamente implicado en la muerte violenta de 19 personas, hecho sangriento ocurrido en la comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Williams Noé Reyes Izaguirre fue capturado recientemente por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la aldea La Ceibita, en Tocoa.

Tras su detención, las autoridades policiales presentaron al sospechoso ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en San Pedro Sula, donde compareció en su respectiva audiencia de declaración de imputado.

Durante la comparecencia, el Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal y describió la gravedad de los hechos, solicitando formalmente la medida cautelar privativa de la libertad. Por su parte, la defensa técnica del imputado rechazó la acción de la fiscalía y solicitó que se mantuviera el estado de inocencia de su representado.

El Gato Negro habría jurado venganza tras la muerte de su pareja calcinada tres meses antes de la masacre

Luego de analizar los argumentos de ambas partes, la jueza de Letras Penal dictó la medida de detención judicial contra Reyes Izaguirre. Al encausado se le supone responsable de los delitos de asesinato, tentativa de asesinato acabada y asociación para delinquir en perjuicio de 19 personas y un testigo protegido.

Cabe destacar que el pasado miércoles, las autoridades aplicaron la misma medida de detención judicial a Carlos Alexis Molina Mencías, otro de los supuestos implicados en la masacre, quien también fue recluido en el mismo penal.

El juez programó la continuación del proceso con la correspondiente audiencia inicial para este lunes 8 de junio a partir de las 9:00 de la mañana.

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Redacción La Prensa
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