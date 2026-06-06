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Hombre mata a su hijastra de 14 años en Olancho

Tras el ataque, el agresor intentó quitarse la vida y está hospitalizado en Tegucigalpa

Hombre mata a su hijastra de 14 años en Olancho

Las autoridades investigan los hechos ocurridos en la aldea Sursular. Imagen referencial de archivo.

Olancho

Una menor de 14 años murió de forma violenta ayer viernes en la aldea Sursular del municipio de Guayape, Olancho, tras ser atacada con un machete.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Según datos preliminares, el presunto agresor sería su padrastro, quien habría reaccionado de forma violenta debido a que la jovencita sostenía una relación sentimental.

Tras cometer el crimen, el hombre intentó quitarse la vida con la misma arma; sin embargo, fue hallado con signos vitales y trasladado de emergencia a un centro asistencial en Tegucigalpa.

El sospechoso se encuentra bajo custodia policial mientras se recupera, para luego responder ante la justicia por la muerte de su hijastra.

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Redacción La Prensa
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