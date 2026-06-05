Identifican a víctimas mortales del accidente de motocicleta en Villanueva

Villanueva, Cortés.

Según información preliminar proporcionada por las autoridades, las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando, por causas que aún son investigadas, colisionaron contra la parte trasera de una pipa que transportaba combustible y que circulaba por la zona.

Dos jóvenes perdieron la vida durante la madrugada de este viernes tras sufrir un fatal accidente de tránsito en la carretera CA-5, a la altura de la entrada al municipio de Villanueva, departamento de Cortés.

Debido a la fuerza del impacto, ambos ocupantes de la motocicleta fallecieron de manera inmediata en el lugar del accidente. Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional, miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y personal del Ministerio Público se desplazaron hasta la escena para realizar las investigaciones correspondientes y efectuar el levantamiento cadavérico.

Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Gómez, de 27 años, y Marvin Manuel López, de 30, ambos de recidentes en Villanueva, Cortes, Barrio Tegucigalpa.

Según la información preliminar, ambos se dirigían a su trabajo como operarios en una fábrica de guantes de látex cuando fueron sorprendidos por el trágico percance en el que estuvo involucrada una rastra.