Decomisan armas de alto poder ocultas en un contenedor en Puerto Cortés

PUERTO CORTÉS

Un arsenal de armas de fuego, municiones y accesorios militares fue decomisado por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) durante una inspección realizada en un contenedor procedente, supuestamente, de Estados Unidos y que ingresó al país a través de Puerto Cortés. El hallazgo se produjo en las últimas horas en el Centro Logístico de Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), donde las autoridades detectaron irregularidades en un cargamento que, según la documentación presentada, transportaba electrodomésticos y ropa usada.

Durante la inspección, los agentes encontraron cuatro fusiles AR-15, un rifle calibre 50, siete pistolas, 22 cargadores y varias miras telescópicas ocultas entre la mercancía declarada. Además, las autoridades decomisaron más de 2,600 municiones de distintos calibres y aproximadamente 250 gramos de supuesta marihuana, los cuales fueron remitidos a los laboratorios correspondientes para su análisis. El operativo fue ejecutado por la DNPA con el apoyo de personal de Aduanas y de la Unidad de Control de Contenedores, como parte de las acciones orientadas a combatir el tráfico ilícito de armas y drogas en los principales puntos de ingreso al país.