Hasta en llantas de pick-up llevaban cargamento de más de 240 paquetes de droga

Lempira, Honduras

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) decomisó este miércoles un cargamento de más de 240 paquetes de supuesta marihuana y detuvo a cuatro personas durante una operación ejecutada en el departamento de Lempira.

El operativo se llevó a cabo en la carretera que conecta el municipio de La Unión, Lempira, con San Nicolás, Santa Bárbara, donde los equipos antidrogas daban seguimiento a un vehículo tipo pick-up sospechoso de ser utilizado para el transporte de sustancias ilícitas.

Al momento de la inspección, los agentes detectaron compartimientos falsos elaborados de forma artesanal dentro del automotor, donde se localizaron 77 paquetes dobles y 21 paquetes sencillos de supuesta marihuana, cuidadosamente ocultos para evadir los controles policiales.

En una revisión más exhaustiva, los funcionarios encontraron más paquetes escondidos en una de las llantas del vehículo, sumando 29 paquetes dobles y ocho paquetes sencillos adicionales.

Con este hallazgo, las autoridades contabilizaron un total de 106 paquetes dobles y 29 paquetes sencillos, equivalentes a 241 paquetes de presunta marihuana decomisada durante la operación.

Durante la acción policial fueron detenidos cuatro ciudadanos, quienes serán remitidos por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas agravado, mientras la evidencia fue asegurada para el proceso judicial correspondiente.

La DNPA informó que las investigaciones continúan en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado de San Pedro Sula, con el objetivo de establecer el origen y destino del cargamento ilícito.

La acción fue desarrollada por agentes asignados a la Unidad Regional Antidrogas de Copán, en coordinación con otras dependencias policiales y bajo la supervisión de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).