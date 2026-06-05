Identifican a jovencito asesinado frente a la residencial Los Castaños de Choloma

CHOLOMA, CORTÉS

El hecho violento ocurrió en circunstancias que son investigadas por las autoridades, quienes se presentaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el crimen.

Como Milton Daniel Fúnez Benard, de 19 años de edad, fue identificado el joven que perdió la vida tras un ataque armado registrado este viernes en la entrada de la residencial Los Castaños, en el municipio de Choloma, Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima residía en el sector de Los Geranios, también en el municipio de Choloma. Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el caso ni han determinado el móvil del asesinato.

Los reportes indican que varios hombres desconocidos, que portaban armas de fuego, le dieron persecución y, cuando lo alcanzaron, lo acribillaron a disparos, quedando su cuerpo frente a la entrada de la referida residencial.

Versiones extraoficiales señalan que Fúnez Benard habría cometido diversos ilícitos en la zona, entre ellos el robo de una motocicleta. Según pobladores, había sido advertido para que no transitara por el lugar.

Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades encargadas de la investigación. Agentes policiales continúan recopilando testimonios y evidencia con el objetivo de identificar a los responsables del hecho violento.