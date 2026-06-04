Identifican a primos atacados a balazos en el bulevar del norte de San Pedro Sula

San Pedro Sula

Las autoridades identificaron a los dos primos que fueron atacados a balazos durante la madrugada de este jueves en el bulevar del norte de San Pedro Sula, a la altura de las inmediaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), hecho que dejó un muerto y un herido de gravedad.

La víctima mortal fue identificada como Javier Enrique Alvarado Dilbert, de 29 años, residente en el sector de Lomas del Carmen, quien falleció en la escena debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Mientras tanto, su primo Leo Isell Dilbert Grijalba, de 18 años y residente en el bordo de La Bográn, resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas, donde recibe atención médica.

De acuerdo con información preliminar, ambos se transportaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones, dejándolos tendidos sobre la vía pública.

El ataque ocurrió entre las 3:00 y 4:00 de la madrugada, generando una fuerte movilización policial en la zona. Sin embargo, el levantamiento cadavérico fue realizado varias horas después por personal del Ministerio Público.

Versiones preliminares indican que los jóvenes supuestamente habrían estado involucrados en asaltos en distintos sectores de la ciudad y que eran seguidos por varias personas antes de producirse el ataque, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para recolectar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables del crimen.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el móvil del ataque y establecer si el hecho estaría relacionado con actividades delictivas o con otras circunstancias aún bajo análisis.