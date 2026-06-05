Exdiputado capturado en Copán fue suplente de Isis Cuéllar en el período 2022-2026

La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecutaron este viernes una serie de allanamientos y órdenes de captura en los departamentos de Copán y Ocotepeque, como parte de una investigación por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato.
Durante los operativos fue capturado el exdiputado del Partido Libertad y Refundación, Víctor Hugo Romero Chinchilla, quien es señalado por su supuesta participación en un crimen ocurrido en el año 2018.
En los mismos procedimientos también fueron detenidos Emeterio Carbajal Gómez, Nelson Francisco Melgar y Josué Baltazar Aranda Chinchilla, quienes, según las autoridades, estarían vinculados al mismo caso criminal.
El excongresista se desempeñó como diputado suplente durante el período 2022-2026, en representación de la congresista suspendida Isis Cuellar, también del partido Libertad y Refundación.
Romero Chinchilla también participó como precandidato a diputado propietario en las elecciones primarias de marzo de 2025, aunque no logró ser electo para las elecciones generales de noviembre de ese mismo año.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, el exdiputado está acusado por el asesinato de un joven en 2018, así como por su presunta participación en la planificación de otros hechos violentos relacionados con el caso.
El exdiputado suplente Víctor Hugo Romero en una fotografía junto al expresidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador del Partido Libre.
El exdiputado participa frecuentemente en desfiles hípicos organizados en diferentes municipios del departamento de Copán.
A todos los detenidos se les supone responsables de los delitos de asesinato en perjuicio de Mario Josué Chacón Fuentes, así como de asesinato en su grado de ejecución tentativa acabada en perjuicio de un testigo protegido.
En el caso de Emeterio Carbajal Gómez, el Ministerio Público detalló que este habría utilizado su propio vehículo como parte de una acción de venganza, luego de que la víctima fuera contratada para asesinar a otro ciudadano, hecho que no llegó a concretarse.
Las investigaciones establecen que los hechos se originaron el 17 de noviembre de 2018, alrededor de la una de la tarde, cuando la víctima se encontraba celebrando el cumpleaños de un amigo en una reunión social.
Según el expediente investigativo, en ese momento tres sujetos, uno de ellos ya fallecido, llegaron hasta el lugar donde se encontraba Mario Josué Chacón Fuentes con la intención de exigirle la devolución de unas armas de fuego.
Las autoridades señalan que dichas armas habrían sido entregadas previamente por el exdiputado Víctor Hugo Romero Chinchilla con el propósito de ejecutar el asesinato de otro ciudadano por problemas personales.
Posteriormente, luego de la devolución del armamento, los sospechosos trasladaron a la víctima hacia el sector conocido como “El Portillo” o “El Puente”, donde finalmente se habría consumado el hecho violento.
Tras cuatro días de búsqueda por parte de las autoridades, el cuerpo sin vida de Mario Josué Chacón Fuentes fue encontrado oculto entre la maleza en una zona de difícil acceso, confirmando así el desenlace del caso que hoy continúa bajo investigación.