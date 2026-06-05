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Capturan a joven acusado de abusar de su sobrina de 8 años en Olancho

Un joven de 20 años fue capturado por agentes de la DPI en Patuca, Olancho, por su presunto abuso sexual en perjuicio de una menor de edad, informaron las autoridades

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 14:35 -
  • Redación Web
Capturan a joven acusado de abusar de su sobrina de 8 años en Olancho

El sospechoso fue detenido mediante una orden judicial y trasladado ante las autoridades competentes para continuar el proceso legal.
Patuca, Olancho.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un joven de 20 años en el municipio de Patuca, departamento de Olancho, en cumplimiento de una orden judicial emitida por los Juzgados de Juticalpa.

De acuerdo con el informe oficial, el detenido es investigado por su presunta participación en el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 8 años de edad, hecho que habría ocurrido en el sector de Las Marías.

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Tras su captura, el individuo fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el caso debido a la naturaleza de la investigación y a la protección de la identidad de la víctima.

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Equipo de redacción de laprensa.hn

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