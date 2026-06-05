Capturan a joven acusado de abusar de su sobrina de 8 años en Olancho

Patuca, Olancho.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un joven de 20 años en el municipio de Patuca, departamento de Olancho, en cumplimiento de una orden judicial emitida por los Juzgados de Juticalpa.

De acuerdo con el informe oficial, el detenido es investigado por su presunta participación en el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 8 años de edad, hecho que habría ocurrido en el sector de Las Marías.