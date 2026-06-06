Daniel Molina: Al menos 400 policías han sido evaluados durante la reestructuración de Dipampco

Tegucigalpa, Honduras

Según explicó el funcionario, las evaluaciones forman parte de un diagnóstico integral del talento humano y de la estructura que conformaba la antigua Dipampco, con el objetivo de fortalecer la nueva división especializada en el combate a la extorsión y otros delitos vinculados al crimen organizado.

El proceso de evaluación y reestructuración de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) continúa avanzando, con al menos 400 pruebas de confianza realizadas a miembros de esa unidad, informó este sábado el director de la nueva unidad policial División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) , comisionado Daniel Molina.

Molina hizo un llamado a la población a no estigmatizar los procesos de depuración, al señalar que las evaluaciones no implican necesariamente la comisión de delitos por parte de los agentes sometidos a revisión.

“Todos los policías tienen derecho a la presunción de inocencia. Estamos buscando personal alineado con nuestros objetivos institucionales y no necesariamente personas que hayan cometido actos ilícitos”, manifestó.

El director de la DAET indicó que la extinta Dipampco contaba con 780 elementos policiales, de los cuales destacó que la mayoría ha demostrado compromiso, profesionalismo y una trayectoria positiva dentro de la institución.

No obstante, reconoció que un porcentaje reducido de agentes ha afectado la imagen y el desempeño general de la unidad, situación que ha obligado a realizar ajustes en la nueva estructura.

Hasta el momento, 38 efectivos ya fueron acreditados oficialmente para integrar la DAET, mientras que otros 187 han sido puestos a disposición de la Dirección de Recursos Humanos para su respectiva evaluación y eventual reasignación.

Molina aclaró que esta medida no responde exclusivamente a posibles conductas delictivas, sino también a factores relacionados con el desempeño, disciplina y actitud de los agentes frente a las responsabilidades institucionales.

Entre las irregularidades detectadas durante el proceso mencionó información de inteligencia que apunta a posibles actividades contrarias a la ley por parte de algunos miembros, casos que serán remitidos a las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Asimismo, señaló que algunos agentes se han negado a someterse a pruebas toxicológicas, mientras que otros presentan antecedentes disciplinarios, ausencias reiteradas, incumplimiento de funciones o falta de compromiso con las misiones asignadas.

“El combate a la criminalidad requiere policías comprometidos, con capacidad de análisis y vocación de servicio. Esa es la dinámica que buscamos fortalecer en la nueva división”, afirmó.

Las autoridades aseguraron que el proceso de evaluación continuará en las próximas semanas como parte de la transformación institucional orientada a fortalecer las capacidades operativas de la DAET en la lucha contra la extorsión y otras amenazas a la seguridad pública.