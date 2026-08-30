Lo que debe hacer antes de pagar para evitar una estafa

Una oferta atractiva no debe llevarlo a decidir de inmediato. Comparar precios, preguntar por los procedimientos y leer las condiciones del servicio son pasos esenciales.

Tegucigalpa, Honduras.

Antes de entregar dinero, firmar un contrato o adquirir un servicio o producto, el consumidor debe detenerse y verificar qué está comprando, quién lo ofrece y bajo qué condiciones.

Una de las primeras recomendaciones para no caer en una estafa es no tomar decisiones bajo presión. Frases como “la oferta es solo por hoy”, “debe contratar ahora” o “si se retira tendrá que pagar una penalización” buscan apresurar al cliente y reducir el tiempo que tiene para analizar la propuesta.

También es importante preguntar qué incluye exactamente el servicio o producto, cuál es su precio final y si existen costos adicionales.

Hay que prestar especial atención cuando la venta se presenta mediante cuotas mensuales aparentemente bajas. Aunque el monto parezca accesible, es fundamental conocer cuánto se pagará al finalizar el contrato, durante cuánto tiempo, si existen intereses, cargos adicionales y cuáles son las condiciones para cancelar.

Otro punto clave es verificar quién presta el servicio o vende el producto. Antes de contratar, el consumidor puede solicitar información sobre el establecimiento, las personas responsables y las autorizaciones que correspondan.

La publicidad, la apariencia del negocio o los testimonios de otros clientes no sustituyen esa verificación.

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Revisión

No entregue dinero únicamente porque alguien asegure que un producto o servicio es necesario. En el caso de los tratamientos médicos, si después de una consulta le comunican que padece una enfermedad o necesita un procedimiento costoso, buscar una segunda opinión puede ayudar a confirmar el diagnóstico y determinar si realmente requiere esa atención.

Esta recomendación cobra mayor importancia cuando el diagnóstico se obtiene mediante equipos, métodos o procedimientos que el paciente desconoce.

Antes de firmar, lea el contrato completo. No acepte un documento que no le permitan revisar con calma y preste especial atención a las cláusulas relacionadas con penalizaciones, cancelaciones, reembolsos, financiamiento y servicios que supuestamente ya fueron recibidos.

Si existe alguna cláusula que no comprende, no firme hasta tener claro qué obligaciones está adquiriendo. También es recomendable solicitar una copia del contrato y conservarla junto con facturas, recibos y demás documentos relacionados con la compra.

Comparar precios y consultar otras opciones también puede ayudar a tomar una decisión informada. Un producto o servicio de alto costo no debería contratarse únicamente porque fue presentado como una oferta especial, por lo que solicitar cotizaciones en otros establecimientos permite conocer si el precio y las condiciones ofrecidas son razonables.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) recomienda desconfiar de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas y de los mecanismos que utilizan presión, urgencia o promesas extraordinarias para conseguir que una persona entregue su dinero.

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Redacción web
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