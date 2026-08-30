Lo que debe hacer antes de pagar para evitar una estafa

Tegucigalpa, Honduras.

Antes de entregar dinero, firmar un contrato o adquirir un servicio o producto, el consumidor debe detenerse y verificar qué está comprando, quién lo ofrece y bajo qué condiciones.

Una de las primeras recomendaciones para no caer en una estafa es no tomar decisiones bajo presión. Frases como “la oferta es solo por hoy”, “debe contratar ahora” o “si se retira tendrá que pagar una penalización” buscan apresurar al cliente y reducir el tiempo que tiene para analizar la propuesta.

También es importante preguntar qué incluye exactamente el servicio o producto, cuál es su precio final y si existen costos adicionales.

Hay que prestar especial atención cuando la venta se presenta mediante cuotas mensuales aparentemente bajas. Aunque el monto parezca accesible, es fundamental conocer cuánto se pagará al finalizar el contrato, durante cuánto tiempo, si existen intereses, cargos adicionales y cuáles son las condiciones para cancelar.

Otro punto clave es verificar quién presta el servicio o vende el producto. Antes de contratar, el consumidor puede solicitar información sobre el establecimiento, las personas responsables y las autorizaciones que correspondan.

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La publicidad, la apariencia del negocio o los testimonios de otros clientes no sustituyen esa verificación.