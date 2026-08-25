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¿Otra vez? Nueva presunta estafa piramidal en Honduras enciende las alarmas

Inversionistas de HLV denuncian bloqueo de fondos en Copán, Santa Bárbara y Lempira. Autoridades dicen que aún no hay denuncias formales. Se repite el caso Koriun

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