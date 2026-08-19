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Tomás Zambrano anuncia políticas para enfrentar el cambio climático

Durante el I Congreso de Seguridad Alimentaria de los Pueblos, el presidente del CN anunció políticas públicas a mediano plazo para preparar a Honduras ante el cambio climático y reducir las continuas emergencias.

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