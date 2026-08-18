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Honduras
Ronald Panchamé cuestiona mensaje de “Melito” sobre la gestión de Nasry Asfura
El jefe de bancada de Libre consideró que el mensaje no fue de apoyo y afirmó que otro integrante del partido habría enfrentado una expulsión por algo similar.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 11:08
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Redacción La Prensa
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