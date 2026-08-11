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Diputado Nicolás Martel presenta proyecto de ley para proteger a población LGTBIQ

El diputado del Partido Libre, Nicolás Martel, presentó un proyecto para crear la Ley de Reconocimiento, Dignidad y Protección Integral de la Población LGTBIQ

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