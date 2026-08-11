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Básima rompe el silencio sobre las deudas y dificultades de los Hilsaca

Los hermanos Nasser y Básima Hilsaca enfrentaron enfermedades y dificultades económicas. Tras la muerte de Nasser, su hermana aclaró la realidad detrás de la imagen de riqueza

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