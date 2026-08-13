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Así será el desfile del 15 de septiembre en SPS: paracaidistas, bandas colombianas y regreso al estadio Morazán

San Pedro Sula se prepara para celebrar los 205 años de independencia con los tradicionales desfiles del 13, 14 y 15 de septiembre, que este año incluirán un espectáculo especial en el estadio Francisco Morazán.

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