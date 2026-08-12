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Abogada de JOH asegura que el expresidente es víctima de persecución política

Angie Colíndres, abogada defensora de Juan Orlando Hernández, aseguró que el exmandatario es víctima de una persecución política en el marco del caso Pandora II.

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