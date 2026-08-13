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¿Recupera Honduras terreno como país fiable para las inversiones?

El Ciadi es el organismo internacional, vinculado al Banco Mundial, que sirve para resolver disputas entre Estados e inversionistas extranjeros. Honduras perteneció durante 35 años, pero salió oficialmente en agosto de 2024, durante el Gobierno de Xiomara Castro.

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