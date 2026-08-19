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Mario Portillo propone retirar base de Palmerola tras cancelación del TPS

El diputado de Libre, Mario Portillo, planteó que Honduras retire la base militar de Palmerola si Estados Unidos decide sacar de su territorio a los hondureños afectados por la cancelación del TPS.

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