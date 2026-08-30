“Me dijeron que podía morir”: paciente sigue pagando por un tratamiento que no recibió

Le dijeron que había ganado una consulta gratis y eso fue suficiente para que aceptara ir.Una vez dentro, relató, comenzó una atención que terminó muy lejos de lo que esperaba, pues primero le hicieron colocar la mano sobre una máquina.Según recuerda, aquel aparato supuestamente podía detectar una larga lista de enfermedades. "Me dijeron varias cosas, que tenía hígado graso, falta de potasio, sobrepeso, que podría tener problemas del corazón y que podía hasta morirme", recordó.La paciente, que ya atravesaba una situación de salud delicada, escuchaba y después llegaron las soluciones con supuestos medicamentos naturales, sueros, consultas con un médico general, un nutricionista y un psicólogo.Según su relato, la conversación fue avanzando hasta convencerla de que necesitaba aquel tratamiento. “Yo en ese momento andaba bien vulnerable, andaba mal, ellos le trabajan la mente a la gente psicológicamente para que uno les dé la tarjeta y así fue, se la llevaron y me dijeron que iba a pagar L2,000 mensuales”, recordó.Después le pusieron delante un contrato de cuatro páginas, el cual no recuerda haber tenido oportunidad de leerlo. “Firme aquí, firme aquí, firme aquí”, fue la instrucción que recibió.Firmó y salió. Fue en el parqueo, junto a su esposo, cuando descubrió cuánto le habían cobrado, pues no eran L2,000, sino L49,500 ya que el arreglo de pago mensual debía coordinarse con su banco.A partir de ese momento comenzó otra historia que incluye llamadas, reclamos, visitas a la empresa, una denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), otra ante la Fiscalía de Protección al Consumidor y la contratación de una abogada.