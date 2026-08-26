"Alrededor de un millón de hondureños fueron estafados": gerente de HLV en Lempira

San Pedro Sula, Honduras. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió este martes 25 de agosto un comunicado en el que advierte a la población hondureña sobre negocios que operan bajo un esquema piramidal y que estarían generando estafas masivas en distintas partes del país. El comunicado surge luego de que muchas personas comenzaran a denunciar, desde el fin de semana pasado, en redes sociales y medios de comunicación una posible estafa por parte de la empresa Horizonline Investment Group (HLV), que mantendría operaciones en Gracias, Lempira; La Entrada, Copán, y Azacualpa, Santa Bárbara. Las tres instalaciones permanecen cerradas. Los denunciantes, quienes serían parte de los inversionistas de la empresa que operaría bajo un esquema piramidal, indicaron que esta bloqueó las plataformas digitales mediante las cuales monitoreaban los movimientos de sus capitales invertidos y retiraban las ganancias de las cuentas bancarias.

Según los perjudicados, la congelación de los fondos les impide retirar su dinero. Además, aseguran que la plataforma les está pidiendo un pago para desbloquear la cuenta y que, si no lo hacen, podría ser eliminada. En la mayoría de los casos, los capitales provenían de los ahorros de los perjudicados y de préstamos que adquirieron para ingresar a este negocio, que les prometía ganancias llamativas diarias por su inversión. Ante esta situación y para evitar ser víctimas de fraudes, la CNBS recomendó a la población que, antes de realizar cualquier inversión en empresas que prometen ganancias exorbitantes en poco tiempo, se asegure de que la entidad financiera esté autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Asimismo, advirtió poner atención cuando la compañía opere solo por medio de redes sociales, aplicaciones móviles o enlaces no verificables y cuando no haya un registro o informe verificable sobre quiénes son, dónde operan o quiénes las representan.



“Ante la alta proliferación de este tipo de esquemas ofrecidos a través de redes sociales, páginas web y eventos realizados por personas relacionadas al tema de inversión y captación no autorizada, la CNBS reitera su llamado a actuar con prudencia y a verificar siempre, antes de invertir, si una persona natura o jurídica se encuentra autorizada, por medio de los canales oficiales siguientes: www.cnbs.gob.hn, publicaciones.cnbs.gob.hn”, refiere el comunicado de la CNBS. La CNBS aconseja que, ante cualquier duda, las personas se comuniquen al número telefónico 504 2290-4500 para conocer información sobre cualquier empresa financiera.

“Ante la alta proliferación de este tipo de esquemas ofrecidos a través de redes sociales, páginas web y eventos realizados por personas relacionadas al tema de inversión y captación no autorizada, la CNBS reitera su llamado a actuar con prudencia y a verificar siempre, antes de invertir, si una persona natura o jurídica se encuentra autorizada, por medio de los canales oficiales siguientes: www.cnbs.gob.hn, publicaciones.cnbs.gob.hn”, refiere el comunicado de la CNBS. La CNBS aconseja que, ante cualquier duda, las personas se comuniquen al número telefónico 504 2290-4500 para conocer información sobre cualquier empresa financiera.

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¿Cuántas personas son las perjudicadas?

El caso de Horizonline Investment Group (HLV) ha evidenciado una supuesta estafa masiva en el país, especialmente en los departamentos de Lempira, Santa Bárbara y Copán. LA PRENSA consultó ayer a las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público (MP) si había una denuncia formal por parte de personas perjudicadas por la presunta estafa. Yuri Mora, portavoz del MP, dijo durante la tarde que no había un reporte que así lo indicara y tampoco una investigación en curso.

Sin embargo, Josué Portillo, gerente de la sucursal que funcionaba en la ciudad de Gracias, Lempira, manifestó a un medio capitalino que se presentó ante la Fiscalía para interponer una denuncia al sentirse afectado por la empresa HLV. Portillo manifestó que la empresa estaba en el país desde finales de 2024, pero que fue hasta marzo de 2026 cuando lo reclutaron para formar parte de la empresa, en la que se desempeñaba como gerente en las instalaciones de Gracias. Dijo que interponía la denuncia porque estaba recibiendo amenazas de muerte y también para que las autoridades policiales evitaran que HLV transfiriera el capital a otras cuentas y dejara sin su dinero a los inversionistas.

"Son alrededor de un millón de personas en todo el país las que fueron estafadas con este esquema. Presentamos esta denuncia ante el Ministerio Público por el crimen de estafa y amenazas a muerte que he recibido por parte de personas que reclutamos en la zona occidental. Al igual que todos, yo soy víctima de esta organización criminal internacional que en este momento vamos a desmantelar", indicó Portillo. Y continuó: "no podemos permitir que este tipo de personas sigan actuando, sigan haciendo estas cosas y defraudando al pueblo hondureño. Con migo se equivocaron, voy a llegar hasta las últimas instancias. Pido al Gobierno que por favor investigue y capture a todas estas personas involucradas que probablemente van a mover el dinero de la banca nacional". Portillo dijo que, antes de ser parte de la empresa, se informó y revisó la documentación y que todo aparentemente estaba en regla. Sin embargo, se confió porque le mostró documentación que indicaría que operaba legalmente, pero que “todo era una estafa”, aseguró. Explicó que los clientes depositaban el dinero directamente a cuentas bancarias de representantes de nacionalidad hondureña, quienes serán los investigados por las autoridades. Manifestó que no entraría en detalles para no entorpecer la investigación que se haga.



Investigación en proceso

Referente al inicio de una investigación por parte del Ministerio Público, Yuri Mora confirmó este martes a LA PRENSA que la denuncia de Josué Portillo, gerente de la sucursal de HLV en Gracias, Lempira, ingresó al módulo de recepción de denuncias y que las autoridades deberán revisar tanto el contenido del señalamiento como la documentación entregada antes de determinar qué Fiscalía conocerá el caso. El portavoz detalló que el proceso se encuentra en una etapa inicial y que todavía no existe una investigación formal asignada a una Fiscalía específica. Mora aseguró que solo una denuncia se ha recibido por la posible estafa.

“La denuncia está por ahora en el módulo de recepción de denuncias y de ahí se va a analizar como tal, al igual que la documentación que se ha presentado para posteriormente empezar a girar a la Fiscalía correspondiente para que ellos inicien las investigaciones”, señaló.

Mora reiteró que, por ahora, el Ministerio Público únicamente cuenta con la denuncia y la documentación presentada, por lo que será necesario completar el análisis previo a la asignación del expediente a los fiscales que le darán seguimiento. Entre tanto, personas que se sienten estafadas han indicado en redes sociales que realizarán protestas hasta recibir una respuesta por parte de los representantes de Horizonline Investment Group (HLV), a fin de recuperar su dinero. Jimmy Sosa declaró a un medio de comunicación de la ciudad de Gracias que perdió más de 180,000 lempiras y que, además, le prestó dinero a otros familiares para que también invirtieran. Se informó que entre los perjudicados figuran hasta médicos y políticos.​​​​​​

